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薪資入帳只有「28元」！OL怒離職：不如別匯　內行揭真相

編輯中心/綜合報導

2021-02-27 14:16:58

▲網友在《 Dcard 》提到，自己是某頂大文學院學士畢業的社會新鮮人，擁有多益 900 多分、通過日文檢定 N3 、海外經驗一年，到南部求職也只有月薪 30K ，不禁對薪資充滿疑惑。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲原PO也說，自己的多益有865分，因為現在都沒存款，所以狗急跳牆做了這個屎缺。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
台灣普遍薪資低，不少年輕族群都很有感，追求更高的薪水是許多人的共同目標，不光是實質的金錢收入，也是一種對自己的肯定。就有位女網友表示，收到通知有金錢入帳，一看明細竟是「28元」的薪資，讓她傻眼直呼「不如別匯了」，更放話已經提離職。不過薪水再怎麼低怎可能只有28元？就有內行網友提出解釋，引發討論。
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該位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，並附上了查詢帳戶的明細截圖，只見2／25當天帳戶存入了28元，摘要寫著「薪資」。原PO表示，沒年終領、沒尾牙吃，連200元的紅包都沒有就算了，看到通知有錢入帳，一看明細竟然是「薪資28元」，讓她好傻眼。
▲網友一查入帳明細發現「薪資28元」，整個人傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲網友一查入帳明細發現「薪資28元」，整個人傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
原PO抱怨「這個連提款機都無法領的金額，不如別匯了」，更標註「已提離職了」的關鍵字。網友紛紛在底下留言回覆說，「這個有點扯喔」、「28塊是三小」、「雞排都沒得吃」、「這是歐元、還是美金啊」、「是不是按錯金額啦」、「公司在整人嗎」、「公司可能是想慶祝228紀念日」、「給妳買養樂多」。
▲網友已經怒提離職。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲網友已經怒提離職。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
不過這個金額實在太零碎，就有內行網友推敲可能原因，「應該是勞健保的個人負擔扣錯又歸還妳的，因為110年勞健保自付額都有微調，財務、人資端很容易扣錯的」、「可能是部門總獎金分配後的餘額吧」、「感覺是補匯」。對此，原PO也補充解釋薪水過年前已領，25號公司發的是開發獎金，不過原PO說自己「根本就沒在開發新客戶」，因此這28元到底是哪來的還是不確定。也有網友建議「都要離職了，乾脆開口問會計了解清楚」。（編輯：倪浩軒）
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