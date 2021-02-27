漲價最多的台灣小吃？過來人淚推「童年美食」：不再親民
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 14:48:25
台灣素有美食王國之稱，特色小吃攤販是許多國外觀光客和老饕們的來台必點。不過許多特色小吃近年已經從「銅板價」漸漸調漲，就有網友詢問大家「漲最多的小吃是什麼？」文章一出引發討論，不少網友紛紛淚推「車輪餅」和「雞排」，直呼價格已「不再親民」。
有位網友在PTT發文，指出物價輪番暖身蠢蠢欲動準備上漲，平民小吃變得不再親民。而原PO更點名雞排和滷肉飯，漲幅都來到「驚人的1.5倍」。最後詢問大家「還有什麼漲價很多的小吃？」網友紛紛在底下分享心目中價格回不去的小吃美食，「茶葉蛋」、「雞排吧，以前才20元」、「酥炸大魷魚。剛出來的時候一隻才60。現在都100～200」、「還有貢丸湯，小時候才十元一碗」、「烤香腸好像也從10元變現在30元」、「車輪餅」、「以前車輪餅5塊，現在很多都賣20～25了」、「雞排十年前明明有35元的，現在到處都是60起跳」、「蚵仔煎」、「紅豆餅以前3個10塊，現在1個10塊是基本盤，還看過20的」、「手搖杯吧」。許多小吃美食都被點名，但綜觀網友留言，「車輪餅」和「雞排」被最多人提到，是最多人心中漲價最多的小吃。不過也有網友緩頰表示，「現在雞排雖然漲價了，但分量也有變多吧」、「很早以前35一塊但記得沒有沒那麼大塊」。（編輯：倪浩軒）