他想讓新北女感受「高雄魅力」！網曝3優勢 台北人全哭
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 15:50:57
許多人在求學、工作階段離鄉背井到外縣市打拚；而近日一位北漂男在PTT高雄版貼文提到，因為工作的關係搬離高雄，結交了新北市的女友，想讓對方體驗看看高雄的生活優勢，不禁好奇詢問「要如何讓她感受到高雄的魅力？」貼文引發熱議。
原PO表示，因為工作的關係搬離高雄，最近的工作開始轉向遠端工作的形式，有點想回家，不過因為另一半是新北人，「雖然說她口頭上願意和我一起南下，但我覺得還是要讓她先體驗看看高雄的生活」。原PO接著指出，預計在今年中會帶另一半回高雄生活一段時間，體會一下在高雄生活是什麼樣子，不禁好奇詢問廣大鄉民「要如何讓她感受到高雄的魅力？」貼文一出，隨即引發網友熱烈回響，紛紛點出台北沒有的「3優勢」，包括生活步調悠閒、氣候溫暖，以及房價較低，「人少慢活步調慢」、「我能想到的就是冬天很溫暖」、「常常都有太陽，不像台北連下一個月的雨」、「我也是新北人，你只要在冬天陰雨綿綿時帶來高雄曬太陽幾次之後，他就會心動了，我就是這樣被拐來的」、「一年四季都能穿短袖短褲」、「房價便宜就是魅力，生活步調十分悠閒」、「讓他看看一樣的錢，高雄房子就是可以比較大，住起來比較爽」、「台北人認真說，唯一吸引我的就是高雄房價，在這裡買得起房子啊」。對此，其他網友則回應「南部人最大的魅力就是熱情」、「但夏天很熱也是真的」、「搭捷運不用人擠人，車子路邊隨便停」、「因為讀書待在高雄，還是喜歡台北」。（編輯：賴詠璿）