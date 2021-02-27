煮這樣還嫌！男曬滿桌功夫菜：不然要吃啥 網看照片全跪
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 16:52:02
另一半的廚藝水平和個人幸福息息相關，若身旁有個大廚男友或女友，信手捻來全是好菜，每日飽嘗美食真是人生一大樂事。不過就有位男網友抱怨，「煮這樣還嫌棄不然要吃什麼？」分享了滿桌自己煮好的佳餚，樣樣都不簡單，盤盤都是功夫菜，讓網友全都看傻，直呼「請收下我的膝蓋！」
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，抱怨說「煮這樣還嫌棄不然要吃什麼？」更笑稱「不回來吃以後都甲賽，甲愛之味罐頭」，還在文末標註「怨念」關鍵字。而從原PO分享的數10張照片中可以看見，包括滷豬腳、排骨、糖醋魚、香菇鑲肉、客家小炒、蛤蠣蒸蛋、打拋豬等等料理，實在已經遠遠超過一般家庭餐桌的等級，根本可以直接開店，完全是大廚到你家了。網友看得讚嘆不已，紛紛在底下留言回覆說，「太強了吧」、「收下我的膝蓋」、「看起來好好吃」、「先別說味道！單單外表就有等級了」、「菜色煮的不比大餐廳差，可以開店賣了」、「這是辦桌吧」、「很可以，幸福的滋味」、「缺人幫忙吃飯嗎」、「有缺食客嗎」、「特級廚師是你？」、「受我一拜，如果每天都有人煮這麼棒的料理給我吃，真的夢裡也會笑」。這樣竟然還被嫌，網友也笑稱「應該是嫌棄煮太好，吃不慣」、「這樣還嫌叫他去甲賽好了」、「我很好奇...到底是在嫌怎樣的」、「人在福中不知福」、「這樣還嫌可能不是菜的問題了」、「皇帝在挑剔蠻漢全席的概念」。（編輯：倪浩軒）