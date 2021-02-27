狂點66杯飲料！外送員瞧「備註1句」秒求饒：求你好心點

美食外送服務因為其方便性，近年來已經成為不少人懶得出門用餐的好夥伴，但因為服務範圍廣大，店家、外送員和客人三方之間偶爾溝通也會產生口角，難免有些一想不到的摩擦會發生。日前就有名外送員大半夜接到一筆買了66罐飲料和一堆零食的訂單，客人還要求外送員扛著餐點爬上6樓，堅持不肯幫忙，話題曝光掀起兩派網友論戰。

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這名外送員在臉書社團《爆怨2公社》解釋自己接到的這筆訂單，光是接到系統安排的訂單後才知道內容是3大袋瓶罐飲料和零嘴，就連地址都不是正確位置，客人在訂單備註欄要求外送員扛著所有餐點走到正確地址後爬上六樓，傻眼的外送員也表示自己請對方下樓幫忙一起拿，對方卻堅持不肯下樓，最後只好選擇棄單將整整66罐飲料和一堆零食送回店家。

▲客人在備註欄寫下「正確地址」，要求外送員繞到後方樓梯再爬上六樓。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

仔細一看，這3大袋的飲料金額高達1656元，除了購買罐裝可樂沙士、咖啡、蘆筍汁、果菜汁、乳酸飲料、綠茶外，還有布丁、芒果乾和豬肉乾等零食，原PO更在留言處補充自己提到兩隻手都麻了，而且這筆訂單算下了只能賺到60塊，「不過最後送回店家了」。

▲外送員貼出該筆訂單資料。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

許多網友見狀也憤憤不平表示「這太瞎了，沒電梯至少要給小費」、「應該加收樓層費」、「什麼鬼啊？」、「真的辛苦慘，這麼重我根本只能搭電梯才要送」、「我覺得外送平台應該要像瓦斯行一樣收樓層費，這麼多東西爬六樓是想折磨誰阿！」，但也有網友站在客人的立場解釋「就是懶，住六樓又沒電梯才叫外送呀」、「客人本來就有權力要求送到幾樓了，不然叫外送幹嘛？就是不想下樓阿」、「他一開始就說要送到六樓了不是嗎？不想爬樓梯就別接單阿，這不是互不互相的問題吧」。（編輯：楊智傑）