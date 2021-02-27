油門猛踩「飆到191」！88歲伯遭阻急喊：我打疫苗遲到啦

玩命關頭還是救命關頭？法國近日發生一起88歲老翁於下萊茵省（Bas-Rhin）公路嚴重超速的案件，警方發現他以每小時191公里的時速狂飆，上前將他攔下盤查後這才得知，該名老翁因為預約接種新冠疫苗遲到了，一時心急才在高速公路上猛催油門導致超速。

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綜合《The Local France》、《France24》等外媒報導，這起高速公路嚴重超速事件發生在本月25日，當時警方在法國東北部下萊茵省限速110公里的公路上發現一台汽車以時速191公里的高速行駛，上前攔下後才發現駕駛是名高齡88歲的老翁，他向員警解釋自己當天預約接種新冠肺炎疫苗遲到，心急之下才嚴重超速81公里。

▲88歲的駕駛嚴重超速，警方一問才知道原來是「打疫苗快遲到了」。（示意圖／取自《Pixabay》）

當地警方在臉書公布這則訊息，也宣布已依法吊扣老翁的駕駛執照和扣押汽車，文章內也宣導「為了公眾安全，即使領到駕照超過60年，也要遵守道路速限」。

此外，報導中也提到法國自1月起，已優先針對75歲以上老年人口群進行接種新冠疫苗計畫，法國總理讓·卡斯泰（Jean Castex）也表示80歲以上的新增確診率已明顯降低。但因法國於尚未進行有效疫苗接種策略前過早解封，加上英國變種病毒肆虐，卡斯泰指出3月6日前情況若無改善，不排除對部分地區實施週末戒嚴。（編輯：楊智傑）