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油門猛踩「飆到191」！88歲伯遭阻急喊：我打疫苗遲到啦

編輯中心/綜合報導

2021-02-27 17:48:48

▲中國國家藥品監督管理局今天再火速批准兩款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗附條件上市，使得獲准在中國大陸上市的COVID-19疫苗增為4款，而且全部都是國產疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國一名88歲駕駛於公路上嚴重超速，警方上前盤查才得知老翁接種新冠疫苗「快遲到了」才猛催油門。（圖／美聯社／達志影像）
玩命關頭還是救命關頭？法國近日發生一起88歲老翁於下萊茵省（Bas-Rhin）公路嚴重超速的案件，警方發現他以每小時191公里的時速狂飆，上前將他攔下盤查後這才得知，該名老翁因為預約接種新冠疫苗遲到了，一時心急才在高速公路上猛催油門導致超速。
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綜合《The Local France》、《France24》等外媒報導，這起高速公路嚴重超速事件發生在本月25日，當時警方在法國東北部下萊茵省限速110公里的公路上發現一台汽車以時速191公里的高速行駛，上前攔下後才發現駕駛是名高齡88歲的老翁，他向員警解釋自己當天預約接種新冠肺炎疫苗遲到，心急之下才嚴重超速81公里。
▲駕駛、超速、買車、飆車、公路、里程表、時速（示意圖／取自《Pixabay》）
▲88歲的駕駛嚴重超速，警方一問才知道原來是「打疫苗快遲到了」。（示意圖／取自《Pixabay》）
當地警方在臉書公布這則訊息，也宣布已依法吊扣老翁的駕駛執照和扣押汽車，文章內也宣導「為了公眾安全，即使領到駕照超過60年，也要遵守道路速限」。
此外，報導中也提到法國自1月起，已優先針對75歲以上老年人口群進行接種新冠疫苗計畫，法國總理讓·卡斯泰（Jean Castex）也表示80歲以上的新增確診率已明顯降低。但因法國於尚未進行有效疫苗接種策略前過早解封，加上英國變種病毒肆虐，卡斯泰指出3月6日前情況若無改善，不排除對部分地區實施週末戒嚴。（編輯：楊智傑）
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