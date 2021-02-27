春天來臨「4生肖」將鹹魚翻身！第一名感情、事業超順遂
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 21:32:52
農曆春節假期已經完美結束，氣候宜人春天也即將來臨！對此，塔羅牌艾菲爾老師也在臉書粉專分享即將鹹魚翻身的「4生肖」，快看看身邊有哪些朋友上榜，也能蹭蹭他們的好運！
第四名、生肖虎之前肖虎者運勢一波三折，時不時就要面臨許多煩惱，自然難以平靜做事，只能付出更多努力才能稍微得到回報；幸好進入春天，你終於守得云開見月明！有“太陽吉星”照拂，厄運全部退散，好運慢慢降臨，讓你開始想改變生活。會有肖虎者考慮換新的事業丶或搬新家，甚至換城市重新紮根都有可能，只要你下定決心去改變，那麼很快就能迎來成功。愛情上好運連連，你在今年與對象步入禮堂的機會特別大，可以家庭興旺丶健康平安。第三名、生肖鼠過去生肖鼠真的辛苦了，前陣子你的運勢難以發展，做什麼都覺得困難重重，小人也層出不窮。幸好越進入辛丑牛年，你的運勢明顯變好，特別是春天、陽曆3月開始，整體運明顯翻紅，事業上迎來各種好消息，你的辛勤努力都成功兌現，甩開過去的霉運後，你做事越來越順暢了，可說是小人退散丶貴人降臨。接下來不管是工作、或感情，都將迎來好消息，你能在貴人的幫忙下發光發熱，甚至這波好運有望延續一整年。第二名、生肖牛之前生肖牛因“病符”凶星影響了健康，你的健康煩惱，多半來自於你的腸胃方面的不舒服，或許你平常很健康，但情緒上容易發怒丶緊張導致腸胃不適。但進入春天，你的健康運勢將會有大大改善，不順的健康及心靈上的煩躁積鬱，都可一一消除，最主要是在於你的心態變好了，不再糾結過去、苛責自己，身體自然也就跟著健康起來。在飲食均衡丶以及身心愉快之下，你將能夠健康的度過這個春天。恭喜你所有的疼痛，都將煙消雲散丶一筆勾銷！第一名、生肖馬過去生肖馬過得特別忙碌，除了事業工作方面煩惱多，家庭給你帶來的各種壓力也差點把你壓垮。但進入春天，特別是陽曆3月開始，生肖馬獲得吉星拱照，事業會受到貴人星的影響，為你帶來超高的人氣與好運，你會備受喜愛，不管是朋友丶同事丶領導丶上司，都會尊重你的意見，使你有受寵的感覺，甚至覺得自己就像個女王似的風光。感情方面也無須擔憂，你有機會遇到值得依靠的對象，而想要結婚的人，春天桃花運勢佳，想要步入禮堂，目前就是最好機會，千萬別錯過。（編輯：潘毅）【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】