出社會才懂！新鮮人列「5點小辛酸」 　第3點全場齊喊慘

出社會後才知道學生時代的生活好幸福？不少上班族一旦跨入職場後，面對求職壓力、工作內容和辦公室生態難免會想起讀書時簡單、快樂的日子。近日在大學生和職場新鮮人為大宗的社群論壇《Dcard》上，就有網友分享5項「上班後才看懂的小辛酸」，意外掀起許多出社會的網友認同直喊「完美詮釋我的心聲」。

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昨（26）日是228連續假期首日，不少上班族剛放從農曆春節連假開工回來還無法收心，而

《Dcard》

上就有名女網友發文盤點5項出社會後的辛酸意外獲得網友熱議。

第一點，「在學時喊學長姐，上班時喊哥和姊」。原PO表示在學校時會因人而異的配上學長姊的稱呼，但踏入職場面對長輩或上司後，「你可以忘記名字也可以忘記他是誰，但不喊個哥或姐的話很高機率被說新人不禮貌」。

第二點，當別人說出「早8的課，鬼才起得來」時會微笑。過年時原PO就聽到許多年紀較小的親戚們會抱怨早上8點的課根本起不來，而每天得早上八點半到公司的她就感嘆「現在8:30沒到，腦袋想先請假然後思考到底還有什麼東西要先弄」，否則一進公司恐怕就得面對主管們的「恐怖微笑」。

▲學生時代與職場生活的作息讓不少職場新鮮人相當煎熬。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

接著她更列出兩項面對放假、下班的倦怠感，「第三，下班真的很想睡覺」、「第四，禮拜日晚上不要約我拜託」，她提到自己平常雖然喜歡出門逛逛，但平日一下班就會頓時失去活力，尤其是禮拜天週末心態總特別疲憊，「總覺得因為假日要結束了，所以面對禮拜日晚上會特別厭世」。

文末她也點出最大的辛酸是「發薪日的隔天不想看餘額」，原因在於每次發薪日隔天都得繳基本生活費、房租或水電網路費等等，「看到薪水很開心是沒錯啦，隔天打開來看就是準備要心臟病了」。

該篇文章曝光後，許多深有同感的上班族也忍不住哀號「每次才剛禮拜一就想要放假了」、「完美詮釋我的心聲」、「為什麼大學早上八點起床像是要命一樣？高中都沒這麼痛苦，可是感覺出社會早起還是一樣痛苦，只是不起來的代價比大學慘」、「再累硬著頭皮都要起床」、「禮拜天深有同感」、「下班直接中了回家咒 只想在家耍廢睡覺」。（編輯：楊智傑）