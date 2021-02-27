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超美小豪宅賣2百萬！他查「Google街景」一看：不敢買了

編輯中心/綜合報導

2021-02-27 22:33:17

▲（圖／翻攝pexels）
▲如果一棟房子出現驚人的「低價」，你會心動買下嗎？（示意圖／翻攝pexels）
如果一棟房子出現驚人的「低價」，你會心動買下嗎？日前就有一名英國男子正考慮買新房，因此不斷在仲介網站中做功課，沒想到意外找到一間只要架6萬英鎊（約新台幣235萬）的公寓，然而當他一查「Google街景」後，購買慾望立刻消散，畫面也引發網路討論。
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綜合外媒報導，英國男子康納倫（Darren Connell）因為存款達到一定數字，便開始萌生買房想法，隨即仲介網站Rightmove研究目標地區的房價。
沒想到他一查詢，竟意外發現一棟擁有車庫及私人花園的小豪宅，竟然只賣6萬英鎊，明顯低於市價，簡介內更表示，屋內還設有閣樓、酒窖區，可用空間之大可以想像。
▲康納倫在街景圖上發現有警察曾在該棟房子外行動。（圖／翻攝google街景）
▲康納倫在街景圖上發現有警察曾在該棟房子外行動。（圖／翻攝google街景）
康納倫隨後心想「這價格便宜到不對勁」，決定另外用「Google街景」查詢這棟建築物，竟發現街景圖中一名警官正站在這棟房子的門口，若另外一個角度看，還有其他警察在一旁待命，這樣的景象也瞬間讓康納倫的看傻，並將照片發上網路討論。
不少英國網友看完後也紛紛笑稱，「是我也覺得不對勁」、「街景車拍攝那天有警察？感覺天天站崗的機率比較大」、「看完都覺得那個花圃應該挖開來看一下了」、「不錯啊，前後門都有免費警衛」。（編輯：潘毅）
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