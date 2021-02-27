怨念好深！賣場祈福卡見「6字心願」　網朝聖：太中肯了

每年到了農曆春節，不少人會到特地場所在祈福卡寫下自己的心願，民眾多半希望能夠身體健康或在愛情、事業或學業上有所進展，不過近日有張看似國小學生親自替班上導師寫下的祈福卡「天真心願」曝光後，光靠短短6字就讓人感受到滿滿怨念，負能量滿點的內容瞬間讓網友笑翻「害到所有班導啦！」。

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近日臉書上流傳著一張大賣場提供消費者掛上手寫「心願祈福卡」的牆面，該處有不少祈福卡就寫著希望能平平安安等心願，不過這名拍攝者卻在牆面發現一張看似還在就讀國小的小朋友「天真無邪」的心願，上頭僅短短寫下「祝班導出車禍」六字，畫面曝光後也讓眾人哭笑不得。

▲小朋友短短六字的心願卻讓網友捧腹大笑。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》）

這張照片在臉書《路上觀察學院》、《爆廢公社公開版》等社團曝光後，也迅速在社群媒體上流傳，許多網友也被這個小小的願望逗樂，忍不住笑翻吐槽「我嗅到了！怨恨，好恨啊！」、「這個怨念有深」、「6個字的殺傷力真大」、「看來這個班導在228出了很多作業，才會讓學生記仇」、「所有班導都遭殃了」、「好在不是消失，班導還有復仇的機會」、「現在小孩真壞」。

不過該篇文章也吸引超過上千名網友朝聖，其中就有網友認真提醒「有時詛咒別人，會報應到自己身上喔」、「所以平常做人的很重要」、「此風不可長，小心會反噬！不過還好沒有指名道姓」、「希望只是開玩笑」、「雖然這樣詛咒不好，可是好好笑喔」。 （編輯：楊智傑）