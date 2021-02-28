被愛沖昏頭！綁鐵工「家產」遭女友全拿走：對不起我媽
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 00:04:02
建立在金錢關係上的愛，會是真心的嗎？一位32歲綁鐵工分享坎坷的遭遇，自己過世母親留下的家產與薪水，全被交往3年的女友擅自拿走使用，完整過程曝光也引發網友感慨。
一名綁鐵工在臉書《靠北女友my girl》分享自身遭遇，「我高中沒畢業，16歲就中輟跟著一個師傅學綁鐵，到現在32歲，相依為命的母親也過世了，我還是繼續跟著師傅做事，也因為他我沒有走偏路」。原po也繼續說道，「從三年前跟女友交往，她是我的初戀，我們是在朋友的聚會上認識的，她外貌本該是我高攀不起的，好像是月老知道我的孤單，所以給了我一個天使」。兩人交往期間，女友沒有穩定工作超過一週，而原po每個月薪水除了吃飯與油錢外，所有的錢都會上繳女友，就這樣持續至今。到了今年，原po也萌生想穩定下來的想法，也認為女友這幾年應該有幫他存下一些錢「本想用這些錢當作結婚費用」。沒想到女友竟回「一毛都沒存阿，那不是給我的生活費嗎？」原PO只能無奈「算了，了不起再拼個幾年」。直到最近，原PO意外發覺家中的黃金跟老家地契消失，「心裡閃過無數可能，但我不敢再想」，最終還是決定打給女友詢問，不料對方又一派輕鬆的回應「我準備拿去用了，我們家要翻新還差一點錢」。得知這個答案的原PO也瞬間崩潰大哭「對不起我媽，留給我最後的東西我都沒保護好」，而師傅得知消息後，也苦勸原PO報警處理，並找來認識的警察朋友幫忙。然而當女方家裡收到警方通知到案說明的電話時，反倒惱羞打電話來指責原PO「沒良心」。這也讓原PO終於從這段苦戀中醒悟，「過幾天我想去祭拜媽媽，向她道歉，我被愛沖昏頭，才會失去她留給我的遺物，希望大家不要跟我一樣，心地善良比什麼都重要」。完整遭遇曝光也引發眾多網友憤怒回應，「就算拿不回來也要告死她」、「至少你清醒了，後面的路還很漫長」、「地契記得拿回來，她應該無法過戶」。（編輯：潘毅）