送鳳梨真讓醫院忙翻？醫曝「反差經歷」：和論文結果不同

中國26日無預警片面宣布，自3月1日起暫停我方鳳梨輸入，引發全台各地「買鳳梨、挺農民」的行動。昨（27）日中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中被問到是否會送在醫院是禁忌的鳳梨給醫護同仁時也回應「會繼續支持農產品」。不過對此，急診科醫師謝宗學也透露親身經驗，直言「效果出乎意外驚人，鳳梨果然可怕」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

稍早謝宗學醫師在

臉書粉專

表示，儘管有論文證明鳳梨跟醫院工作忙碌程度無關，但自己的親身經歷和研究結果卻大相逕庭，首先他分享自己還在兒科病房實習的經驗，他提到當時病房相當平靜，有名護理師打算趁飯後拆開病人家長贈送的鳳梨酥當甜點，沒想到護理站的電話卻突然響起，急診室有新病人要住院，門診、急診接二連三出現大量需要住院的病童，「當我拖著疲憊的身軀再次踏入護理站用餐間時，已經是隔天凌晨兩點，外包裝被撕開的鳳梨酥仍孤獨、靜靜地躺在餐桌上，再也無人理會」。

▲針對全台各地發起「挺鳳梨」的行動，記者詢問指揮中心也會送鳳梨給醫護同仁嗎？指揮官陳時中僅說「會繼續支持農產品」。（圖／指揮中心提供）

另一次碰上鳳梨禁忌則是謝宗學剛升上主治醫師時，一位大老級主治醫師協助輪替急診班時，突然遇上大量病人，他形容當時「不但一般急症病童多，重症需要急救的病童亦不斷出現在急救室，原本病人數較少的白班兒急整個被擠爆」，事後才知道有學長特意將三包鳳梨酥事先藏在診間，打算讓該名大老級主治醫師「經歷我們平常過的生活，體會我們的辛勞」。

這兩次經歷讓他不禁感嘆「效果出乎意外驚人，鳳梨果然可怕」，就算論文分析鳳梨和「增加醫院工作忙碌」無關，但他的親身感受卻格外不同。此外，他也打趣提到因為台灣這陣子防疫相當成功，兒童急診來診量大跌，他也打算開始吃鳳梨和鳳梨相關製品，開玩笑表示「除幫助農民外，或許有機會一併拯救岌岌可危的兒童急診行業？」。（編輯：楊智傑）