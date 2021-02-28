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想吃泡麵衝超商卻又不買！男抖出「真實理由」　全場認了

編輯中心/綜合報導

2021-02-28 10:19:26

▲有網友在 PTT 女孩版提到，關於泡麵「調味粉包」的加法，想知道怎麼加才是內行？貼文立刻引發網友熱議，釣出許多老饕分享自己的獨門比例。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲泡麵是不少人三餐以及宵夜的首選。（示意圖／取自pixabay）
泡麵因其便利的特性，成為不少人三餐以及宵夜的首選，且泡麵隨處都買得到，舉凡超市、賣場甚至是24小時營業的超商都有。不過，近日就有網友分享自己想吃泡麵跑去超商，但卻又因為「1原因」不買，貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「剛剛想要去便利商店買個泡麵來吃，沒想到看到這年頭的泡麵價格真的很天價....一碗牛肉泡麵要180元跟195元？還是買最熟悉的其他平價泡麵比較實際，如果買那一碗，口袋就真的快報廢了」。
▲網友分享現在含有牛肉的泡麵一碗都非常貴，讓人買不下手。（示意圖／取自pixabay）
▲網友分享現在含有牛肉的泡麵一碗都非常貴，讓人買不下手。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，一碗泡麵比牛排還貴」、「這個價錢可以去店面吃牛肉麵了，還可以點小菜」、「一碗泡麵都能吃二碗牛肉麵了」、「跟KTV牛肉麵一樣貴」、「要吃這種天價泡麵，我寧可吃超商便當...」、「真的牛肉麵都不用這價錢」。
也有不少網友提到「泡麵價格真的越來越誇張....只要有牛肉的真的吃不起了，超崩潰的」、「泡麵還是吃統一肉燥麵或是維力就好」、「這價格我還吃甚麼泡麵」、「有些牛肉泡麵真的貴到買不下去....吃的時候想說這價格好像很高級，但就是泡麵」。（編輯：張嘉哲）
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