剪頭髮驚遇「機關槍阿姨」！女崩潰求助 同行曝無奈心聲
記者許智超/綜合報導
2021-02-28 10:41:03
在現代生活中，許多人都喜歡去髮廊剪頭髮，選擇自己想要的髮型以及設計師，不過，近日就有網友抱怨，進美髮院整理頭髮時，竟碰到一位剪髮阿姨不斷對她「身家調查」，讓她大呼受不了，貼文一出，也意外釣出同行的心聲。
原PO在《爆怨公社》表示，每次進去美髮院時，就被瘋狂的身家調查，就像機關槍一般的問「妳做什麼工作的啊？妳老公做什麼的啊？妳住哪裡啊？妳公司在哪裡啊？妳那個工作薪水好不好？」這讓原PO完全受不了，忍不住抱怨「阿姨！我只想好好洗個頭，妳給我認真剪頭髮，可以嗎？」許多網友看完也紛紛回應，「還好我去的店都蠻識相的，如果自己不開口她們絕對不多聊」、「我也不喜歡跟人講話，我只想閉目養神舒服享受頭皮的按摩而已，偏偏助理又愛找話題」、「鄉下的髮廊才可怕，從進去坐下來，可以聊到結束，根本就機關槍」、「真的，去不熟的店都會被問一堆」、「我也是想睡覺，結果一直被問事情」。不過，就有同行的網友透露，「我做美髮的，不聊的話客人就覺得不夠親切了，覺得服務態度不夠好，好兩難」、「想起以前年幼時在理髮廊打工，曾經被男客人抱怨太安靜，因為他都會找愛聊天的，默默被打槍，要跟陌生人攀談真的不簡單」、「每個客人的個性不同，如果不找話題聊天又會被誤會不親切，怎麼做都是錯」。（編輯：許智超）