台男臉丟大了！日本妹家教找學生 7天後崩潰：很多噁人
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 11:03:33
非誠勿擾！一名在台灣留學的甜美女大生日前在臉書家教社團發文「找學生」，沒想到貼文不但沒有招來學生，反而還遭到不少台灣男性網友私訊騷擾，讓該名女大生7天後崩潰發聲，再度引發討論。
這名在台灣留學的女大生於2月13日在「徵語言家教」貼文指出「找學生教日語，上課的方式是面對面，上課內容包含基本會話、日常會話、發音、文法等等，費用是1小時500元，聯絡方式是以臉書私訊」文末她也自我介紹「我是大學一年級，去年九月來台灣，如果您對日語有興趣的話，一起好好學習吧！我也想更了解台灣！」結果私訊如雪花般飛來，女大生還在留言串表示「謝謝留言及私訊的各位。目前因為訊息太多，還未能逐一回應，之後會再逐漸回覆訊息」，但就在大家以為學生招到不少人時，該女大生在2月20日於個人臉書發文「気色悪い男の人達からの連絡が途絶えないので、この垢捨てまーす」，意指「很多噁心的人私訊給我，所以我要丟了這個帳號」。而該截圖立刻瘋傳社群平台，引發不少人討論「台男臉真的丟很大＝＝」、「看人家長得漂亮，台男又受不了了是不是，真的很噁」、「完了，日本妹子對台灣男性的印象要改變了，噁男們」、「人家來留學，妳各位台男一定要這樣破壞印象嗎....？」、「真的很丟臉...沒心想學還在那邊私訊真的超噁....」、「無辜台男中鏢...不要當害群之馬好嗎？」（編輯：張嘉哲）