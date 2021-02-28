老公每月給35K家用金！人妻聽「1要求」氣炸了 全場戰翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 11:05:28
夫妻之間的感情問題千百種，對於金錢觀念的差異更時常成為導火線。近日，就有女網友抱怨，老公收入高達6萬元，每月卻只願意拿出3.5萬元，家中開銷已經不夠用了，現在竟要她一起出錢分擔，讓她相當氣憤，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《靠北婚姻2.0》表示，從古至今社會運作都是「男主外、女主內」，養家就是男人的責任，老公本來就該一肩扛起全部責任，而不是錢不夠時要求老婆一起分擔，讓她忍不住痛罵「每月給3.5萬元，搞清楚，我是你老婆不是乞丐！」原PO也透露，老公明明收入有6萬元，大可分出其中4.5萬元，結果家用卻只給少少的3.5萬元，導致支應家中的開銷根本不夠，現在竟然還要她自掏腰包來貼補，「當初選你我真是瞎了」。許多網友看完卻不認同原PO，「真心覺得35000很多了」、「男人要賺錢養家，但女人也要勤儉持家啊」、「家是兩個人的，憑什麼只要你老公出錢」、「與其抱怨這個，不如好好思考開銷吧」、「的確，妳值得更好的男人，快放過他吧」、「又是一個把男人當提款機的概念」、「勸妳趕快放生，不然老公好慘」。（編輯：許智超）