送1杯飲料見價格150！外送員一看秒傻眼 7千網下巴掉了
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 11:36:16
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家使用APP點餐就能有美味的餐點可以享用，近日，就有網友分享自己送餐時的有趣事件，表示接到一個一杯飲料要價150元的訂單，其內容物曝光之後，引發不少網友朝聖。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「貧窮限制了我的想像，這杯飲料150元，鮮奶茶店員還另外裝」只見貼出的照片中，標籤上貼著「沖繩黑糖鮮奶茶」不過裡頭只有滿滿的配料，包含「波霸、珍珠、仙草凍、蘆薈、咖啡凍、椰果」等，導致整杯裝不下，店員還要將奶茶另外裝。貼文一出，吸引超過網友朝聖「整杯都是料，去吃冰算了」、「哪有人這樣點的啊＝＝第一次看到....」、「料多到奶茶還要另外裝也太扯」、「可以這樣點喔？回來分裝三碗？」、「加那麼多，乾脆買八寶粥就好了？」、「確定是在喝飲料嗎....」、「一點都不好喝的感覺」。不過也有網友推測「這個是要分成三杯吧？奶茶有另外裝」、「外送有運費，這杯應該是保底130左右，分成三杯多料的，一杯才40幾元，蠻划算的」、「料多吃粗飽，又可以分兩杯，可以啦！」（編輯：張嘉哲）