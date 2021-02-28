女兒墜樓撞凹車頂！爸爸「第一反應」她超心碎：好糟糕
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 12:38:05
許多男人愛車的程度，誇張到讓人難以想像！近日，就有女網友在自家二樓拿衣物時，不小心從窗戶翻出去掉到一樓車庫，直接墜落在車頂手腳等部位都有大面積擦傷、瘀血，沒想到爸爸回家得知後，竟先關心自己的車，讓她相當痛心，貼文也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，她為了拿掉落在二樓窗外的衣物，不慎跌落至一樓車庫，「我先撞破遮雨棚再撞到車頂，再跌至地面」，幸好沒什麼大礙，但爸爸的車頂也凹了一角，結果爸爸回家一看到，就開始念「車才剛保養完」、「遮棚很貴」，甚至還斥責女兒「很蠢」。原PO聽完雖然有點自責，但心裡還是覺得很委屈，「你都知道我把車撞凹一個洞，難道我會沒受傷嗎？為什麼不是先關心我的身體，我又不是不會賠，只關心那些身外之物，好糟的爸爸」，接著默默流下眼淚，爸爸這時才補了一句「妳有沒有事？」難過的原PO說了「沒事」後就走回房間大哭，事後也發文強調，「如果身邊的朋友、愛人、家人一時疏忽造成意外，應該第一時間給予對方關心，並非劈頭就責罵，畢竟受傷、用壞物品都不是自己願意，你先關心物品，他內心的傷也是一輩子的」。許多網友看到也紛紛回應，「要是沒遮雨棚接住你，肯定更慘」、「有沒有看醫生？摔成這樣很慘欸」、「要檢查一下比較好」、「腳那邊看起來超嚴重的欸，去看醫生吧」、「長輩第一時間都習慣先罵，但或許爸爸不是有意的」、「爸爸很多都這樣吧⋯⋯我車禍或受傷也都是被罵個臭頭」、「這不叫沒有大礙吧」。（編輯：許智超）