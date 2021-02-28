NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

女兒墜樓撞凹車頂！爸爸「第一反應」她超心碎：好糟糕

編輯中心/綜合報導

2021-02-28 12:38:05

▲有網友意外從2樓摔下，雖然沒什麼大礙，但也意外撞凹爸爸的車子。（示意圖／翻攝自《Dcard》及《pexels》 ）
▲有網友意外從2樓摔下，雖然沒什麼大礙，但也意外撞凹爸爸的車子。（示意圖／翻攝自《Dcard》及《pexels》 ）
許多男人愛車的程度，誇張到讓人難以想像！近日，就有女網友在自家二樓拿衣物時，不小心從窗戶翻出去掉到一樓車庫，直接墜落在車頂手腳等部位都有大面積擦傷、瘀血，沒想到爸爸回家得知後，竟先關心自己的車，讓她相當痛心，貼文也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，她為了拿掉落在二樓窗外的衣物，不慎跌落至一樓車庫，「我先撞破遮雨棚再撞到車頂，再跌至地面」，幸好沒什麼大礙，但爸爸的車頂也凹了一角，結果爸爸回家一看到，就開始念「車才剛保養完」、「遮棚很貴」，甚至還斥責女兒「很蠢」。
原PO聽完雖然有點自責，但心裡還是覺得很委屈，「你都知道我把車撞凹一個洞，難道我會沒受傷嗎？為什麼不是先關心我的身體，我又不是不會賠，只關心那些身外之物，好糟的爸爸」，接著默默流下眼淚，爸爸這時才補了一句「妳有沒有事？」
▲原PO雖然沒有傷到要害，但腿上卻出現大塊瘀青，嚇壞不少網友。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO雖然沒有傷到要害，但腿上卻出現大塊瘀青，嚇壞不少網友。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
難過的原PO說了「沒事」後就走回房間大哭，事後也發文強調，「如果身邊的朋友、愛人、家人一時疏忽造成意外，應該第一時間給予對方關心，並非劈頭就責罵，畢竟受傷、用壞物品都不是自己願意，你先關心物品，他內心的傷也是一輩子的」。
許多網友看到也紛紛回應，「要是沒遮雨棚接住你，肯定更慘」、「有沒有看醫生？摔成這樣很慘欸」、「要檢查一下比較好」、「腳那邊看起來超嚴重的欸，去看醫生吧」、「長輩第一時間都習慣先罵，但或許爸爸不是有意的」、「爸爸很多都這樣吧⋯⋯我車禍或受傷也都是被罵個臭頭」、「這不叫沒有大礙吧」。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
21.97%78.03%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀