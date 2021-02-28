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路上一堆人拿iPhone？網驚是多好用　「完勝關鍵」被抖出

編輯中心/綜合報導

2021-02-28 13:13:18｜2021-02-28 13:14:02

▲一名女網友日前表示自己竟拿到「iPhone13」，也曝光截圖畫面，不過貼文一出，也有網友點破關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲iPhone每年都會推出新機款，吸引不少民眾選購。（示意圖／取自unsplash）
隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，而各家品牌的手機也不斷推出新產品，盼能夠吸引消費者眼球。近日，就有網友討論「會不會太多人用iPhone啊？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「慘絕人寰，簡直是一場血腥屠殺，台灣一月份手機銷售報告的前20名，沒有半支是安卓旗艦機，第一名到第六名通通是iPhone！而且前20名就有9支是iPhone的機種。」
▲iPhone在台灣手機市場銷售佔比高達78%。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲iPhone一月份在台灣手機市場銷售佔比高達78%。（示意圖／翻攝自pixabay）
「其中的PRO系列更不用說，亮眼成績包辦第二名到第五名，榜單中安卓11支手機的部分，只有三支售價過萬，最高價也不過1萬2台幣，安卓的廠商不只銷售量被虐，更是讓iPhone拿走台灣市場總銷售額的78% 」。
貼文一出，網友紛紛回應「身邊已經沒什麼朋友不是拿iPhone了...一支手機可以打五年，怎可能不買」、「如果有三萬要買手機就買蘋果啦，買安卓幹嘛」、「蘋果獨有性IOS系統啊，如果預算相同，大家當然會選蘋果」、「iPhone可以用很久贏過安卓系統也是事實」、「安卓系統要花三萬買真的會選跳IOS」、「買過安卓再用iPhone你就知道差別了，市場會說話」。（編輯：張嘉哲）
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