路上一堆人拿iPhone？網驚是多好用 「完勝關鍵」被抖出
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 13:13:18｜2021-02-28 13:14:02
隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，而各家品牌的手機也不斷推出新產品，盼能夠吸引消費者眼球。近日，就有網友討論「會不會太多人用iPhone啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「慘絕人寰，簡直是一場血腥屠殺，台灣一月份手機銷售報告的前20名，沒有半支是安卓旗艦機，第一名到第六名通通是iPhone！而且前20名就有9支是iPhone的機種。」「其中的PRO系列更不用說，亮眼成績包辦第二名到第五名，榜單中安卓11支手機的部分，只有三支售價過萬，最高價也不過1萬2台幣，安卓的廠商不只銷售量被虐，更是讓iPhone拿走台灣市場總銷售額的78% 」。貼文一出，網友紛紛回應「身邊已經沒什麼朋友不是拿iPhone了...一支手機可以打五年，怎可能不買」、「如果有三萬要買手機就買蘋果啦，買安卓幹嘛」、「蘋果獨有性IOS系統啊，如果預算相同，大家當然會選蘋果」、「iPhone可以用很久贏過安卓系統也是事實」、「安卓系統要花三萬買真的會選跳IOS」、「買過安卓再用iPhone你就知道差別了，市場會說話」。（編輯：張嘉哲）