火災要先跑還是關門？消防員曝正解 點「1迷思」最母湯
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 13:46:28
火災來臨時，第一時間該採取哪些行動？有許多逃生的概念其實是錯誤或模糊不清的。日前就有網友在《PTT》發問「樓下火災的話要跑還是要關門？」就有一位自稱消防小隊員的網友回文，指出好幾項正確觀念，貼文一出也得到網友的讚賞。
原PO在《PTT》回文表示，不管樓上樓下火災，都要躲進最近的房間裡頭，如果逃生者有時間的話，最好躲到有大片窗戶的房間，「關門、塞門縫、打開窗戶冷靜待救」，接著特別強調「千萬不要！不要！不要！不要！不要躲進廁所哦！」「要和119接線端保持聯絡，消防隊會視情況，看是當下救人逃生，還是等火勢撲滅，因此逃生者要做的就是等消防隊來敲門，而逃到房間裡，關門的存活率非常高」，要是選擇逃亡，熱跟濃煙很容易在樓梯間行程煙囪效應，因為不同的氣候跟溫差，可能會往上升或是往下灌」。原PO也提到，許多人不是被火燒死，反而是被濃煙嗆昏後而死亡，所以他們一律宣導民眾躲在室內待救，並跟119保持溝通以利自己更快的獲救，不過，就有人質疑「所以有機會跑不該跑哦？」他也立刻說明「因為有沒有機會實在是個範疇很大的問題」。原PO接著舉例如果人在客廳，吐司機突然起火，當下馬上發現的話當然可以跑，或自行滅火，但如果樓下住戶一開始是小火，但卻在家裡疊放很多類似麵粉或是易燃物，那樣短時間從小火到爆炸閃燃都有可能，因此他才推薦「95%以上能存活的都是關門待救」。許多網友也紛紛回應，「 好，下次遇到不跑了，先關門然後馬上打119」、「推，長知識」、「推 ，被濃煙薰死多過真的火燒身燒死的」、「不管，就是關門就對了」，另外也有人回文說，「不是每件火災都是關門、打開窗戶，還是要考慮如果樓下發生火災，熱煙有可能會從窗外竄進來，請依據現場狀況，哪裡煙進來關哪裡，一定要用濕毛巾堵住門縫」。（編輯：許智超）