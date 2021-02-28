女學生穿搭被轟出教室！爸一聽「原因」氣炸：根本不專業
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 14:57:40
學校擔心學生在便服日穿著過度暴露的衣服，因此會設下許多服裝規定。近日，澳洲就有位女學生被女老師趕出教室，只因為老師認為「女學生的穿著會讓男助教感到尷尬」，女學生的爸爸得知後，也到學校理論，事後也將照片貼上臉書抱怨，引發網友熱議。
根據《鏡報》報導，澳洲一名17歲少女卡莉絲（Karis Wilson）當天穿著白色高領長袖上衣，搭配黑色蕾絲邊洋裝，看起來很有氣質，但卻遭女老師指責，「這樣的裝扮違反學校規定，會讓男助教非常尷尬，也會讓老師聯想到內衣」，接著要卡莉絲離開教室去校長室。卡莉絲回家後告訴爸爸這件事，爸爸聽了難以接受，憤怒地找校長理論，因為他和女兒都認為這套服裝並無不妥，控訴老師反應過度，在全班同學面前將女兒趕出教室，害得女兒哭著回家，報導也提到，學校其中一條校規就是「不得穿影響學習和教學的服裝」。當爸爸拿著校規殺去學校質問校長時，校長似乎也默認卡莉絲的穿搭沒有問題，讓他氣得大罵「如果你是老師，會被學生的穿著影響，代表你根本不專業！」事後，爸爸在臉書貼出女兒當天的穿著，要網友們評評理到底哪邊有問題。許多網友看完也一頭霧水，「真不敢置信穿這樣不符規定，我想那位老師肯定不受學生們的歡迎」、「在跟我開玩笑嗎」、「太荒謬了吧，這名老師是怎麼了」、「很漂亮，我看不出她的衣服有什麼問題」、「衣服肯定沒問題」、「老師在跟我開玩笑嗎」。（編輯：許智超）