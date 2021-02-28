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拾金不昧！外送員「撿2百元」秒交店家　失主竟讓網笑翻

編輯中心/綜合報導

2021-02-28 15:56:47

▲有熱心外送員撿到錢，立刻交給店家，並請對方幫忙調監視器。（示意圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》及《pixabay》）
▲有熱心外送員撿到錢，立刻交給店家，並請對方幫忙調監視器。（示意圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》及《pixabay》）
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。近日，就有店家分享，有位熊貓外送員在店門口撿到200元後，立刻交給他們，還特別說要看看監視器確認是誰掉的，沒想到結局卻讓外送員糗翻了，貼文一出也讓網友笑噴。
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原PO在《外送員的奇聞怪事》貼出兩段影片，並說「其實大部分的外送夥伴們都是很棒的，而且好心有好報」，從第一個畫面可以看見，這位外送員在他們飲料店門口撿到了客人掉地上的200元，接著直接拿到櫃台，並要求店家調監視畫面招領。
▲店家調閱監視器才發現，原來掉錢的就是外送員本人。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》
▲店家調閱監視器才發現，原來掉錢的就是外送員本人。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》 ）
第二段影片則是失主掉錢的畫面，沒想到的是「店家調閱監視器，案情超展開，發現原來掉的人就是他自己啊」，只見這名外送員在等餐時，背對櫃台走到路邊等，一手還握著鈔票，結果就有百鈔掉到外送員雙腿間，疑似是沒有拿好。
店家也透露，後來有依外送員的機車特徵，等了對方好幾天，終於等到對方來認領回自己的200元，許多網友也紛紛回應，「哈哈太古錐了這位大哥」、「這樣大哥也太可愛了吧」、「這算是好心有好報吧」、「大哥應該是累了吧」、「拾金不昧啊，大哥」、「笑死，原來是大哥自己的」。（編輯：許智超）
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