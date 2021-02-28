跑2年外送存80萬！他爽買「7坪老套房」　同行秒戳1疑點

外送工作因為具有高彈性和有機會靠勤跑單提高月薪的特質，近年來吸引不少民眾投身轉行，不過也因為得不畏風雨或與店家、客人偶有糾紛等風險，許多本有意願的民眾也紛紛被勸退，而近日就有一名UberEats的外送員現身說法，解釋自己花了2年拼命跑外送，終於在新北三重買下小套房，雖然屋齡有40年但地點讓他相當滿意。文章曝光後也讓不少同行稱羨，但也有網友質疑點出幾項問題。

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這名外送員表示自己靠努力接單、送餐，終於在昨天付完的80萬頭期款順利簽下了坐落新北三重的二樓套房，儘管套房只有小小7坪，但附上將近全新的裝潢和家具，更重要的是「房貸每月只要7000不到」，對於收入不固定的他來可說負擔不會太重。

▲買房是不少人奮鬥的目標，這名外送員分享了自己靠外送買房的勵志經歷。（示意圖／Pixabay）

此外，由於購屋地點落在三重的正義北路，將來要繼續跑外送相當方便，「將來上線騎車直奔台北橋，3分鐘到台北，5分鐘直達台北車站、京站、西門町！」，而這篇文章在

臉書社團《UberEats全台討論區》

曝光後，許多同行也被這個勵志的經歷感動，紛紛留言祝賀「套房其實不錯欸」、「先去住間更便宜的雅房，把買來的套房出租，拿收租來養房更棒」、「終於外送自由了」、「7坪不一定要自住，都更漲了再賣，能賺都好」、「老司機才有如此本錢，公司之前是境外，獎金多當然賺的多」。

不過也有同行就好奇提問外送這個行業如何能在坪數小、屋齡老的條件下貸款拿到高成數，「40年套房能貸款8成？怪怪的，一般銀行不會接受而且是套房」、「外送這種工作銀行幾乎核不過，除非有保人，不然就是存6成貸4」、「7坪這種小坪數，銀行會給貸款嗎？」，而有網友針對這些疑問也解釋，事實上還是有部分銀行針對外送員有另立規定，同時也提醒原PO「這份工作高風險有跑才有錢，勸你要加很高額的保險」。（編輯：楊智傑）