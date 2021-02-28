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「要日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷：做成加工食品

記者張志康/綜合報導

2021-02-28 20:16:05

20171102 立法院
▲駐日代表謝長廷在臉書發文，直指因為台灣鳳梨遭禁銷陸，就要日本買鳳梨是「賣人情」。（圖／NOWnews資料照）
日前中國大陸宣布禁止台灣鳳梨銷陸，自總統蔡英文、副總統賴清德到地方縣市首長，均全力動員希望國內民眾多吃鳳梨協助農民。對此，駐日代表謝長廷今（28）日在臉書發文，表示若台灣要求日本在此時購買台灣鳳梨，等於「賣人情」，建議可將多餘的鳳梨做成加工食品，奧運前在日本舉辦友好共同抗疫等活動在日本市場競爭。
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謝長廷指出，不少網友反應駐日代表處能迅速交渉日本購買鳳梨，幫助南部鳯農。他認為網友的用心他能體會、也很欽佩。但他表示，中國停買台灣鳳梨，已經舉世皆知，若於此時直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量不會多。
謝長廷說，台灣鳳梨外銷日本一年數量，大約僅有出口中國的20分之1，在日本市面上，看到的大部分是菲律賓產的鳳梨，其實價錢不錯，台灣也可以投入，不需削價破壞行情。
謝長廷建議，一時消化不完的鳯梨，可以暫時冷凍起來，想辦法製造成鳳梨果汁、鳳梨果凍、鳳梨冰棒、鳳梨罐頭、鳳梨酥、鳳梨乾等多元產品，在奧運之前在日本舉辦友好共同抗疫等活動，在日本市場堂堂競爭，開拓新的商機，慢慢擺脫對中國市場的依賴，這才是長遠之計。
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