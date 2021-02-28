12星座3月運勢揭曉！這1位「貴人爆棚」：好運延續到4月
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 21:54:10
2021年即將踏入3月份，究竟接下來你的運勢會如何呢？塔羅牌艾菲爾老師也分析12星座的運勢走向，其中「白羊座」的朋友即將享有貴人爆棚的好運，更會一直延續到4月都不是問題。
艾菲爾老師解釋，「三月開始太陽系所有行星，包括太陽，一直到4/27全都維持順行，而3/5是驚蟄，在這天打小人最靈；最後是3/14龍抬頭，當天最適合向土地公祝壽丶求財運、補財庫」。12星座3月運勢如下：白羊座白羊在3月可以說是越過越好。本月你將享有貴人爆棚的好運，不管做什麼都會有人幫助，到哪大家都會很喜歡你。特別是3月中開始，吉星“太陽、金星”接連進入你的命宮，讓你運勢更加扶搖直上，愛情運最為迷人，單身者可以邂逅一位浪漫體貼的好對象；有伴者，你與對象的感情將更加昇華，兩人都深刻認識到對方就是彼此的唯一。好好把握，白羊的這波好運將可延續到4月都不是問題！金牛座金牛本月的運勢平順穩定，雖然沒有天上掉下餡餅的巨大好運，但也不會有什麼災厄來干擾你，讓你本月可以平平安安、心情愉快的度過。而對於想要賺錢、想要發財的金牛，現在開始直到6月底是你的黃金時間，你有任何賺錢、投資的想法，一定要馬上去做，在幸運之星“木星”的加持下，你可以順利如願以償！ 3/14福德正神千秋是求財、補財庫的最佳日子，想發財的你可別錯過。雙子座象徵衝動的“火星”將在3月初進入雙子命宮，本月你的行動力特別強，不管在工作、愛情、或財運投資、生活上，只要想到的，你就會馬上去做，這將為你帶來前所未有的效率與衝勁，在工作上最能發揮得如魚得水，很有可能成為本月的最優秀員工喔。唯要注意，說話或溝通時要多想幾秒，避免因為不經思考而脫口而出的話，才不會傷到別人。巨蟹座受到大吉星“木星”的影響，巨蟹3月就是眾人眼中的吉祥物，你能為身邊的人帶來福氣，且能助旺你的家人與另一半，有你的好運，不只你自己在事業丶考試丶證照等順風順水，更能為老公帶來事業順利丶升官加薪的好運，對老公的事業丶或整個家庭都能帶來福氣，可說是老公的最強靠山了。另外提醒，若是你、或是對象最近在事業上有犯小人，別忘了3/4驚蟄要請虎爺幫你打小人。獅子座進入3月，受到守護星“太陽”的照拂，獅子在這個月喜事特別多！這份喜事有可能降臨在你身上，也有可能發生在你的家人、朋友、愛人身邊，像是結婚、買房、生子、中獎等，甚至連升遷加薪、考試成功等都有可能，請你不要吝於分享你的好運氣，多多幫助別人，你得到的好運反饋就會越來越多！可以在3/4驚蟄當天吃梨子，不只幫助趕跑小人，更能招來貴人運，讓你的能量更加發揮。處女座處女在3月最為亮眼的就是愛情運了，特別是單身者，你真的必須從過去的舊愛情傷、或是抵死不想踏入戀情的單身思維中跳脫出來了，桃花已經在前方向你招手了，只要你往前跨步，很快就能遇見屬於你的正緣，他有可能就是你往後的人生另一半！因此別浪費這波旺盛的桃花好運，如果錯過，可能就得等到年底了喔。記得3/20春分要操作招人緣、招桃花秘法，讓自己更快碰上理想對象。天秤座進入3月有兩顆行星在你的遷移宮順行，這段期間可以多往外地跑，離開久住的地方，能幫助自身的運勢轉換。 3月你很適合向公司提出新的計劃和想法，由於領導對你非常賞識，會把你的話與建議聽進去。財運方面的運氣則不太理想，要小心遇上詐騙集團或給你錯誤消息的人，就算是熟人也不要完全信任。愛情上，要注意你的情人有到處亂放電的傾向，會招來爛桃花，造成你倆之間的麻煩，記得看緊你的情人。天蠍座3月大吉星"木星"在你的事業宮位，你將感到一股新的能量不斷促使你進步和成長，特別是在職場上，跳槽換工作丶升官的機會大增，這股向上發展的好運，源自於身旁貴人的提攜丶賞識，記得平時待人處事的態度要謙遜，如此才能學習別人傳授的寶貴經驗。關於你的愛情，最近走一癡情種子的路線，特別容易陷入一廂情願的單戀中，糾結於一段沒希望開花結果的戀情，總覺得自己錯過了什麼。射手座進入3月你整個人的活力和企圖心，終於能夠找到努力的目標和方向，對於賺錢的門路、公司的業績、和利用自己多餘的錢去投資的熱情都顯得非常活躍，你會積極找方法想讓自己的口袋裝更多的錢。另外一方面，這段時間也是你最懂得享受生活的時刻，各種生活開銷、購買奢侈品、買好吃的，總之你不會虧待自己。感情方面，心思變得柔軟，願意聆聽對方的心情和感受，雙方關係融洽。魔羯座3月一開始你會表現出專注的態度，只要下定決心想完成的事情，就會開始計畫並且實際去執行，讓周遭的人都能感受到你的企圖心。而這段時間你的貴人運也特別旺，身旁的朋友可以幫助你一起完成你的夢想。關於感情運也是非常強烈的，必須改變以往只是玩玩或三分鐘熱度的愛情態度，用認真負責的心態來面對即將出現的情人，建議單身的人留意身旁年紀略長對象，有機會快速締結良緣。水瓶座3月你迎來的是"水、木、土星"在你的命宮順行，最近可以利用時間好好思考未來的人生規劃，無論是想結婚、生子或想跳槽、換工作、創業的人，都該勇敢面對新挑戰和轉機，所謂時來運轉，只要你堅持自己的信念，好運就會出現。除此之外，本月會有貴人出現，可以發揮你的才華以及天份，得到貴人的幫助，相信你做任何事情都能順利無阻。本月下旬可以安排旅行，你將感受到心情愉悅、悠然自得，身心靈全都放鬆。雙魚座3月份是你最適合求財的時刻，你會特別對於投資賺錢有極高的興趣以及行動力，開始想要關注股市丶匯市等金融局面以及走勢，只要碰到志同道合的人，就會想多聊幾句。關於感情，談婚論嫁也進入最關鍵時期，能在上半年把婚事定下來的人，就別拖到明年，因為佳期將近，必有喜事臨門。近期煩心的事，就是你的飲食與健康，過了一個年讓你發胖不少，要開始克制飲食、少吃多運動，調整生活作息，你會更健康喔。（編輯：潘毅）