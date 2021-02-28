阿嬤想土葬！家人「狠砸7位數」治喪 她崩潰：還要貸款
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 22:44:54
不少長輩對於自己的後事有特別交代，子女們也會盡力完成這些願望。不過就有女網友無奈表示，前陣子阿嬤過世後，家人想照著她的遺願進行土葬，然而驚人花費曝光後，讓她忍不住上網求解。
原PO在Dcard分享近期遭遇，「我們家其實不是什麼特別有錢的家庭，但奶奶生前有說過想要土葬，所以爸爸他們就開始去找土地，今天看完回家之後說買一塊地大概要400萬左右，再加棺木、葬儀社等一些零零總總的東西總共要6、700萬」。這也讓原po忍不住疑惑，「幾百萬就要這樣花下去嗎，可是我也沒什麼資格去跟家裡的長輩討論，只問過我爸媽的意見，但他們也只是說讓老人家開心就好，我真的很想問， 讓老人家開心然後呢？你們自己還要去貸款那麼多錢，房貸也還沒還完，現在又多了這些費用，這樣以後生活還會有品質嗎？」完整遭遇曝光後也引發關注，不少人則認為「我爺爺的喪禮辦的也很風光，但是拿他自己的遺產去辦的，你奶奶如果遺產不夠支撐，真的盡力就好」、「我覺得這樣擠出來的錢，花下去奶奶也不一定會開心」、「或許可以擲筊問奶奶，畢竟如果要買一塊土地，會有經濟上的負擔，從簡並沒有不好，如果奶奶知道會造成後輩負擔可能可以諒解」。（編輯：潘毅）