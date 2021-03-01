尪手機丟在家！她一看「螢幕」秒愣住　衝擊真相網瘋朝聖

來電通知會顯示手機聯絡人的名稱，不過有些情侶、夫妻也會將對方的來電顯示改成彼此的暱稱，但也發生過把「小三」、「小王」取名成公司同事的名稱試圖瞞天過海的情形。日本就有一名人妻發現，老公因為將手機忘在家中，連打兩通都無人接聽，沒想到看見對方的螢幕卻瞬間愣住，真相太衝擊讓網友們也全都看傻了。

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這名女網友24日發現自己的大阪老公連續撥了兩通電話都沒接，這才得知原來是老公意外把手機留在家中，而當她循著鈴聲找到手機時，卻看見螢幕上顯示的兩通未接來電顯示名稱竟是「小池都知事」，也就是有著不敗女帝之稱的「小池百合子」這名東京都知事（相當於市長地位）。

在這名人妻追問之下，老公才緩緩道出理由，他解釋比起將老婆的來電名稱改為「新垣結衣」，看到小池都知事打來更有種「這不趕緊回撥就完了」的危機感。就連他的老闆也被改名為「石原里美」，幽默的他更補充解釋公司打來通常不會有好事，但看到石原里美的來電通知，多少會有點慰藉。

▲老公的天兵想法讓人妻到不行，也在推特上無奈笑稱這就是他大阪老公的幽默感。（圖／翻攝自推特@ai_smilehappy）

女網友將這則夫妻趣事分享在推特後掀起網友轟動，推文超過19萬人按下愛心、轉推，許多日本網友更笑翻回應「大阪人真的很幽默」、「照片也可以順便換了」、「難得一見的人才」、「應該改成首相才對」、「缺席的原來不是知事，是老婆啊」。（編輯：楊智傑）