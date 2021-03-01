今天不是228為何放假？「真實理由」眾全愣：現在才知道
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 09:53:40
對於上班族來說，每個禮拜一都是堪稱最憂鬱的時候，因為週休二日後就要再一連上班五天，但雖然今（1）日是禮拜一但卻是放假，你知道為什麼嗎？就有網友討論「今天不是228啊...怎麼有放假啊？」貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社2館」貼文指出「想請問一下有人知道為什麼今天會放假嗎？春節時小年夜放假可以理解是要疏運交通，但今天不就是一個平常的禮拜一？又不是228....雖然有假能放很好，但就是小小困惑一下」。貼文一出，網友紛紛回應「因為228遇到禮拜日，補到禮拜一」、「國定假日遇到六日就會補到禮拜一或者五，變成連假」、「國定假日遇到六日會補前後，所以清明跟兒童都是六日，變成4/2禮拜五、4/5禮拜一也都放假喔！」；而不少網友看完答案也紛紛震驚表示「哇！現在才知道有這件事」、「笑死，根本不知道為啥放假，原來是這原因」、「哇！長知識了呢」。事實上，根據這個制度，是2015年內政部宣布修改「紀念日及節日實施辦法」第5條之1及第6條，也就是當國定假日遇到六日本來就是「休假日」時，可以補假，所以今年228是週日，則往後順延一天補到3月1日；而接下來的清明連假也碰到同樣情形，也是同樣比照辦理。（編輯：張嘉哲）