面試狂被洗臉！求職女「隔天竟錄取」　內行抖真相：別去

這一年來受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國內外經濟大受影響，也讓不少人苦嘆「工作難找」，因此若能在此期間收到面試邀約，多數人便會更加珍惜機會並認真準備。對此，就有一名女網友發文表示，自己日前面試時慘被「洗臉」，但隔天卻收到錄取通知，讓她不知該不該答應，貼文一出，也有內行人急勸「別去」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文表示，自己日前到一間公司面試，但是在面試當下就能清楚感受到人資和主管有稍稍的「瞧不起」她，但原PO也表示，她知道是自己的能力不足，豈料面試隔天竟收到通知，讓她相當不解，「面試被洗臉，但收到錄取該去嗎」？

▲一名女網友不解，為何面試慘被洗臉，卻還收到錄取通知，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

但也有不少內行人急勸原PO「別去」，並抖真相表示「其實是為了砍薪」，「不會！我有遇過被主動邀約面試，面試途中被大洗臉整個被批評一文不值，但最後還是通知我錄取。就是想壓低薪水啦，不然的話可以去選別的人選啊，幹嘛要一個自己都嫌的」、「不會，還沒進去就洗妳臉，進去不得了」、「先洗臉你才能砍你的薪資吧」、「看他給你的待遇怎麼樣，他嫌你，可能只是想砍薪水而已」。

另外，還有一名網友分享自身經驗，「不會耶，我也遇過被大洗臉的情況，我會覺得在入職之前我們的地位應該平等，而非因為我需要工作所以態度就要很卑微什麼的。我遇到那次，雖然沒有錄取但真的很氣人，如果條件不符合也沒關係，但真的不用洗臉面試者。後來我問長輩，長輩大部分是會覺得，面試階段先磨掉你的銳氣，把你講得一文不值，讓你覺得自己找不到工作，一定得這份，培養奴性」。（編輯：郭佩蓉）