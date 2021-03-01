小時候學哪種才藝最沒用？全場狂酸「這1項」：根本超廢

許多望子成龍、望女成鳳的家長，會將小孩送往才藝班學習各項才藝，除了希望孩子能培養多種興趣且訓練定性修養以外，對未來多少也能有些幫助，不過，就有網友相當好奇在PTT提問「小時候學什麼才藝最廢？」貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT發文表示，在他那個年代，身旁幾乎每個人從小就被送去學一堆沒啥用的才藝，「最好的是直接學英文或玩arduino，我覺得對未來幫助最多，另外有的人去學鋼琴或其他樂器，但是很多去學的也沒有要讀音樂系，所以就只是多會一個東西能秀而已」。

原PO接著提到，自己覺得「最廢的才藝」是「珠心算」，並解釋原因，「我到現在都沒用到過，秀也秀不出來，只能撥空氣當白X，人家以為你中風，還有沒有比珠心算更廢的，有卦嗎」？

▲原PO自認為小時候學「珠心算」是最廢的才藝。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不過，有網友則緩頰，「書法還行，說真的有學過書法寫字能好看一 點。但珠算真的廢」、「書法可以練字，覺得有學的價值 」、「學過書法，受到不少寫字端正好看的好處」、「珠算是動腦、書法練習集中啦、還想什麼用」、「書法其實可以練心靜」、「書法學過，硬體字型整個變好看，很推薦學」、「心算7段，自覺一生受用，尤其是邏輯思考能力」。（編輯：郭佩蓉）