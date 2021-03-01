接訂單又是一堆水！外送員騎車狂罵 一開門淚崩：我好棒
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 11:11:58
外送平台現在越來越多元化，不只有熱騰騰的美食能夠點，就連生鮮雜貨以及日常用品都能有專人送到府，相當方便。近日，就有外送員分享自己接到超市的訂單，厭世的表示「又是超重的瓶裝水」，沒想到送到目的地之後讓他瞬間釋懷，貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「前幾天接到超市的訂單，又是瓶裝水！又是生活用品食品等等，爬了三樓其實很重，但那天送過去後，開門的是一位看似中風不良於行又獨居的中老年，雖然裝載過程心裡很OOXX，但送完後，覺得自己做了一件好事，心中覺得這份工作還是有充實的一面」。貼文一出，網友紛紛回應「就是要多一點這種文章，這樣，才會有正面的風氣」、「兒女都去上班，獨留長輩在家，送餐都很有成就感」、「真的有洋蔥啊」、「這樣的確是做好事，你成為好人好事代表了」、「應該是家人幫忙訂的！辛苦了，好棒」。另外，也有不少外送員分享經驗「我也接過長照機構中心的訂單，一送上去，一大票老人等待著桂格麥片和蔬果，還跟我說辛苦了，我當下聽到莫名想哭」、「之前遇過一個不幫我開門的，結果後來送到時才發現他是盲人，瞬間可理解，有些人是真的不方便，能服務到他們其實也很開心」、「之前送過獨居老人的單，阿嬤還說還好自己會叫外送，不然真的不知道怎麼辦了，小孩都不在了」。（編輯：張嘉哲）