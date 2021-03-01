床頭千萬別落空！必學「9大NG風水」　睡床這樣擺恐漏財

有些人每到睡覺時間就很擔心今晚又要數綿羊了，無法安穩入睡、睡睡醒醒，或者莫名其妙睡到一半就醒過來的人，最了解這種痛苦，因為那將會大大影響第二天上班的精神。《旺好運》風水命理老師陳哲毅就分享了「9大失眠風水」，其中，睡床的擺放位置很重要，一旦擺錯恐怕會招來衰運，甚至還會影響人際關係或漏財。

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1.臥房密不通風

密不通風的臥室，就是除了臥房門之外，沒有其他的窗戶，這樣空氣的流通就很糟，氧氣顯得不足，一旦二氧化碳偏多，人就容易昏沉、疲倦，重點是又不容易熟睡，常常會半夢半醒，睡醒後還是覺得很勞累，精神不濟，沒辦法睡飽。陳哲毅老師建議，臥房加設窗戶，才能讓空氣流通，或是容易失眠的人換房間睡，也是一個方法。

2.臥房光線失調

臥房既然是休息的地方，光線就不能太強，比較適合用柔和的燈光。陳哲毅老師強調，臥房光線若是太強，不但很難入睡，睡眠也容易中斷，或是陽光太強烈，一早就把人照醒，就應該加裝窗簾，才能改善。相反的，有些房間光線太弱又沒有陽光照射，反會顯得太過陰暗，若一直睡在這樣的房間，也會有失眠的現象，對健康更不好，免疫力變差，此時就要加強燈光，讓房間感覺溫暖，就會比較好入睡，也較不易生病。

3.睡床沒有靠山

睡床擺放的位置不佳，也容易睡不安穩，引起失眠，甚至影響運勢，所以睡床的位置必須要慎重考慮。陳哲毅老師提醒，若是床頭沒有緊貼牆壁，形成床頭落空的情況，就像是失去靠山，也會讓人有失眠、緊張的情況，另外，床頭無靠，人際關係也會變差，影響到姻緣的到來。而若是將床頭轉向，也要注意床後方不可以是窗戶、落地窗或是不牢固的櫃子，這樣還是會有負面效果，並不能夠改善情況。

4.睡床上有樑柱

睡床的上方若是有樑柱，也容易讓人失眠，因為壓樑的關係，讓人覺得心身壓力都大，好像有東西壓迫，無形中就會睡不安穩，神經很容易緊張，就算睡著了，也容易作夢，隔天醒來昏昏沉沉，精神體力不能恢復，影響到讀書或工作的效率。陳哲毅老師提醒，床上有樑不僅不容易安穩睡覺，也容易會有生病、開刀等現象，所以若有壓樑的情況，就要趕快將床位移走，若是無法移動床位，就要將樑柱裝潢弄成圓形或水波形，將直角的煞氣減弱。若還是不能裝潢，不妨就更換房間，才不會遭受影響。

▲《旺好運》分享了「9大失眠風水」，其中，睡床的擺放位置很重要，一旦擺錯恐怕會招來衰運，甚至還會影響人際關係或漏財。（示意圖／取自Unsplash）

5.睡床有路沖

所謂的睡床路沖，就是睡床正對門口或是落地窗的位置，這樣一來的話，除了人進進出出，噪音影響睡眠外，最重要的是氣流的影響，因為氣流太強的話，將影響睡眠情況，人也容易感冒生病，若又是煞氣、衰氣的話，運勢將一落千丈，甚至有意外、開刀或精神病的可能。而若是房間空間小，難移開睡床，也應該加裝門簾、窗簾或是遮掩的矮櫃、屏風，來化解沖煞的影響。

6.睡床鄰近衛浴

有些臥房是套房，就會有衛浴，陳哲毅老師提醒，衛浴因為是排放廢物，所以會產生穢氣，影響健康且讓人運勢下降。因此如果睡床對著衛浴門口，就容易讓人昏沉、失眠，而無法放鬆熟睡，精神與體力恢復不了，隔天的工作效率就差。若是衛浴不在臥室內，而是在臥室外面，但衛浴門口剛好對著臥房內的睡床，也會是這樣的情況。陳哲毅老師提醒，可將睡床移開或加裝門簾、屏風來阻擋，最重要的是衛浴保持乾淨、通風，不要有異味產生，情況就可以減緩。

7.臥室擺設不當

臥室是休息的地方，不應該有太多物品，否則將顯得雜亂，睡眠品質當然就差。像是電器用品，如：電視、音響、冰箱、電磁爐、熱水器等，如果沒有必要，就應搬離臥房，才不會讓電磁波干擾到人的睡眠。再者，臥室也不能設置魚缸，因為魚缸的水氣，人體長期的吸收，恐怕會讓人生病，睡眠也無法安穩，還容易有爛桃花，影響感情的和諧。陳哲毅老師提醒，其他像是字畫、古董、玩偶等，也應該少放在臥房，盡量保持臥房清爽，睡眠品質才會提升。

8.臥房對廚房

臥房除了不能對衛浴，廚房也應該避免相對，否則廚房的油煙以及數火的氣場，會讓人變暴躁，情緒起伏大，睡眠當然不安穩，人際關係也會變差。再者，廚房是象徵女主人的風水，臥房若對著廚房，對女主人較不利，也會影響到財運。陳哲毅老師提醒，廚房要有排除油煙的設備，保持空氣的清新，而臥房也盡量不要打開，並且加裝門簾或擺綠色植物，減少火氣的影響，睡眠與健康就能改善。

9.臥房對著神明廳

臥房是個人隱私的場所，有些事情較不雅，不能夠公開展現，特別是已婚男女，夫妻往往有些恩愛、親密的動作，若臥房門口剛好是對著神明廳或是祖先牌位，就會有褻瀆神明，產生不敬的意味，當然就不是很好，容易被靈體干擾，睡眠品質就會比較差。陳哲毅老師建議，若有這種情況，最好加裝門簾或屏風，或是更改臥房門。（編輯：許苡晴）

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