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火辣神秘YouTuber露臉？粉絲嗨爆　下秒全看傻：詐騙集團

編輯中心/綜合報導

2021-03-01 12:55:29

▲近日話題討論度超高的Pan Piano訂閱數已經超過200萬人。（圖／Pan Piano頻道）
▲近日話題討論度超高的Pan Piano訂閱數已經超過200萬人。（圖／Pan Piano頻道）
擁有超過200萬訂閱的高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目，卻一直都沒有露臉，神祕感十足。不過近日就有網友表示「Pan Piano露臉了不要怪我沒告訴你」，沒想到粉絲一看之後全部笑翻直呼「鼻子都歪了」。
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近日Pan Piano發表全新影片，彈奏知名動漫《名偵探柯南》中經典的配樂，包括「推理」、「犯人のアジト」、「メイン-テーマ」等等，沒想到讓人驚訝的是，以往她都只露頸部以下的身體，這次竟然全身入鏡，讓網友在PTT貼文表示「Pan Piano為了點閱率竟然使出殺手鐧了！全球網民待機，錯過這一次不知要等多久，不要說我沒提醒你們！」。
只見上傳的最新影片中，開始約8、9秒處，Pan就開始露臉，以偷偷摸摸的姿勢進入到鏡頭面前，不過其實他是假裝喬裝成「犯人」的模樣，臉部表情是頭套咧開嘴的邪笑，看起來有些許滑稽。
▲近日話題討論度超高的Pan
▲近日話題討論度超高的Pan Piano最近上傳影片露出臉部，引發討論。（圖／Pan Piano頻道）
貼文一出，網友紛紛回應「真的笑死，還以為真的露臉了啦」、「威！等這麼久的真面目鼻子竟然是歪的」、「鼻子歪掉我不給過啦」、「Pan真的很會製造話題，很有梗欸」、「都沒有人覺得這樣盲彈代表她真的鋼琴很熟練嗎」、「這個太好笑，被騙的很甘願」、「開頭的偷偷摸摸我笑死，但還是好想看Pan的真面目啊」、「哇！詐騙集團啊，還以為真的露臉啦，可惡」。（編輯：張嘉哲）
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