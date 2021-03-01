以後不能再搭高鐵！女抖「致命理由」 乘客認了：尷尬死
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 13:16:51
台灣大眾運輸工具眾多，有不少人利用其高鐵、客運、火車南北往來返鄉，而想要節省時間的人通常都會選擇高鐵，不過由於票價比較貴，不少學生都會以學生證購買優惠票，搶到5折、7折的票。近日，就有網友討論「以後都不能再搭高鐵了嗚嗚」貼文引發熱議。
原PO在「高鐵資訊交流區」貼文指出「這波高鐵搭完以後可能不能再搭高鐵了，剛剛聽到消息，說學生證如果沒有蓋註冊章的話就不能買優惠票了....但其實我已經畢業一年多，只是學校因為有綁悠遊卡沒有收回。」「我家住高雄如果搭高鐵來回就要三千，之前都買打折的票，每逢連假什麼的都會返鄉，一個月薪水才3萬多，還要付房租跟就學貸款，這樣真的會吃不消，看來以後只能搭客運了或減少回去了。」貼文一出，網友紛紛回應「以前真的管比較鬆，我畢業後也有用學生證買學生票」、「哭哭小確幸沒了，不能裝年輕了」、「我們學校也沒收回，得知這消息真的天崩地裂」、「北漂學生甘苦啊，薪水都沒漲，回個家噴10分之一薪水」、「大家還是乖乖按照規定吧，不然被當場指證裝年輕真的尷尬到想死」、「我也是....返鄉小確幸都沒了」；不過也有網友認為「是好政策啊，不是學生就認命點」、「留給更需要的人吧，妳都有工作了」。而根據高鐵最新規定，由於目前有多所學校的學生證與悠遊卡或一卡通結合，且於學生畢業後無法回收，導致難以辨識在學學生身份，因此修改大學生優惠身分證明規定，自今年3月22日起，若學生證為「無註冊章或免蓋註冊章者」，一律都需出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，才可使用大學生優惠。（編輯：張嘉哲）