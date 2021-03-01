為何在台灣穿西裝就是業務？網揭「1致命敗筆」：尷尬了

平常上班通勤時，無論是在捷運站、公車站又或是街道上，到處都能看見不少穿著西裝的人來來往往，不過，就有一名網友相當不解，自己穿西裝去上班竟然被調侃「想轉業務部」，讓他好奇「難道在台灣穿西裝就是業務嗎」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT發文，表示因為自己最近迷上金牌特務還有007，所以都穿著西裝上班，「結果被調侃是不是想轉業務部」，但這也讓他感到相當不解，「西裝明明就很有型，為什麼只有業務能穿啊，上班穿西裝不是很正常嗎？為什麼在台灣穿西裝就是業務啊」？

▲一名男網友不解，為何在台灣穿西裝就會被認定成業務。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）