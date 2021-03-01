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為何在台灣穿西裝就是業務？網揭「1致命敗筆」：尷尬了

編輯中心/綜合報導

2021-03-01 14:09:40

▲一名男網友不解，為何自己穿西裝去上班反而被調侃「想轉業務部」，貼文一出，網友們也揭開1致命敗筆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名男網友不解，為何自己穿西裝去上班反而被調侃「想轉業務部」，貼文一出，網友們也揭開1致命敗筆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

平常上班通勤時，無論是在捷運站、公車站又或是街道上，到處都能看見不少穿著西裝的人來來往往，不過，就有一名網友相當不解，自己穿西裝去上班竟然被調侃「想轉業務部」，讓他好奇「難道在台灣穿西裝就是業務嗎」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT發文，表示因為自己最近迷上金牌特務還有007，所以都穿著西裝上班，「結果被調侃是不是想轉業務部」，但這也讓他感到相當不解，「西裝明明就很有型，為什麼只有業務能穿啊，上班穿西裝不是很正常嗎？為什麼在台灣穿西裝就是業務啊」？

▲一名男網友不解，為何在台灣穿西裝就會被認定成業務。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名男網友不解，為何在台灣穿西裝就會被認定成業務。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
貼文一出，引起熱議，「本魯上班的地方穿西裝的只有我老闆跟業務」、「西裝即使訂做穿一整天還是蠻不舒服的，另外西裝一套可以買四五套休閒裝，所以大部分都是重要場合才穿」、「有些人只是穿體面，不見得是業務阿」、「穿太熱了，只有業務的需求才需要穿，你看賣保險賣車的都穿西裝，業務代表公司形象，不得不穿」、「不合身、衣服皺或全黑」、「西裝要穿出質感真的很難」。
▲原PO認為西裝很有型，為何穿了反而被調侃「想轉業務部」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO認為西裝很有型，為何穿了反而被調侃「想轉業務部」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
不過，也有網友揭開「1致命敗筆」，就是「多數人都是穿著便宜西裝，容易有廉價感，相當尷尬，另外，身材和氣質也是一大關鍵」，「因為廉價西裝穿起來比運動牌還尷尬」、「因為穿太廉價或臉和氣質」、「看身材+氣質、西裝等級也很重要」、「你的西裝一定太便宜了，那種廉價的西裝就真的像賣保險或是直銷」、「說真的，我剛出社會時也覺得穿西裝上班也太帥惹，但後來路上、捷運上，看到一堆穿便宜西裝+年輕人，看多之後，腦袋印象就是西裝=業務惹」、「氣候不適合不常穿就買便宜的，便宜的穿起來就廉價感，如果是全訂製質感氣質會差很多」、「因為業務都是穿便宜西裝一看就知道了...你如果穿屌西裝大概就是銀行高階主管」。（編輯：郭佩蓉）
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