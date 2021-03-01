路邊驚見UberEats優惠序號！全場狂掃心碎：騙到500萬啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 14:20:05
外送平台近幾年崛起，幾個比較著名的平台如Foodpanda、UberEats都有相當多人在使用，但因其點餐就要有外送費用，不少人考慮到這點，乾脆自己出外買飯，但每每官方推出免運優惠碼時，用戶點餐量都會激增。近日，就有網友分享在路邊看到「UberEats優惠序號的廣告」，沒想到一輸入之後讓他超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「路上觀察學院」貼出照片表示，路邊一處牆貼著一張「UberEats優惠序號」的QR code，當他興奮的掃了碼之後，卻發現根本不是什麼優惠碼，而是有人惡搞將「統神端火鍋」的影片做成QR code在釣魚，讓原PO傻眼表示「現在連路邊的廣告都不能信了」。貼文一出，網友紛紛回應「笑死，UberEats躺槍」、「到底誰這麼閒啦XD」、「真的是端火鍋的影片＝＝」、「我不信邪，掃進去真的是統神端火鍋....」、「笑死還真的是」、「現在連路邊廣告也會釣魚了」、「誰這麼無聊啦，好好笑」、「這招太神，神釣魚」、「我有測試了，還真的是這個影片」、「牛逼！這樣釣魚也騙到五百多萬點閱啊」。事實上，「統神端火鍋」是台灣網友惡搞的影片，通常會以正常的標題以及連結縮圖，配上讓人想點進去的時事標題來網路釣魚，但連結實際上點開都是統神端火鍋的影片，而影片其實就是一名男廚房人員端著一個大鍋並不慎滑倒在地，因其體態與背影神似台灣實況主統神，因此瞬間爆紅，該影片點閱率已經突破532萬，如今被做成QR code貼在路邊惡搞，又再度引發話題。（編輯：張嘉哲）