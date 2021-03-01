印刷廠19年前月領5萬！台人見「加班時數」驚：肝都爆了
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 16:37:20
近年來低薪問題，已成為社會新鮮人共同遭遇的問題。近日，就有網友在整理家中時，意外翻出民國91年的薪資袋，當時在印刷廠工作，月薪高達五萬多元，讓不少他忍不住感嘆「真的回不去了」，貼文一出也引起網友的熱烈討論。
原PO在《爆廢1公社》表示，他在整理家中時，意外發現民國91年的薪資袋，可以看到他當時在印刷廠工作，1月和3月的薪資分別是5萬637元，以及4萬9046元，這讓他忍不住感嘆，「青春的回憶，我們都回不去了！」許多網友看完也紛紛回應，「民國91年的近5萬超好用」、「扯爆，比我現在的薪水還高」、「那個時候是土豪了吧」、「早期印刷真的很賺，現在就...」、「91年領二萬左右路過」、「雖然月休只有四天，不過那時候五萬塊真的很夠了」、「薪水多寡其次，重點物價差很大」。不過，也有眼尖的網友發現，原PO的底薪根本不到2萬元，僅有1萬6523元、1萬8600元，是因為加上加班、全勤、獎金、津貼之後，累積下來才有高額的薪水，而且他在1月時竟加班160小時，2月則是加班117.5小時。不少人看到加班時數後相當驚訝，「靠加班燃燒生命得來的」、「這加班時數也太扯」、「感覺很母湯，加班100小時以上，這太操了」、「看到合計薪資好高薪啊！ 但內容看完好血汗」、「加班費一萬多是要爆肝到什麼程度啊」、「好可怕的加班時數」。（編輯：許智超）