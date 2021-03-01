368萬全存銀行！婦想領「一生積蓄都消失」 崩潰真相曝
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 17:31:11
不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，美國有名婦人將房產賣掉後得到了一筆13萬美元（約新台幣368萬元）的資金，就將其放在銀行沒有動用過。但某天卻被銀行突然告知「帳戶已被關閉」，讓她一聽十分崩潰。
據《KSL-TV》報導，美國猶他州一名叫做特里·約翰斯頓（Terry Johnston）的婦人，在富國銀行（Wells Fargo）共有4個帳戶，其中一個帳戶存款甚至超過了13萬美元（約新台幣368萬元）。據了解，這筆鉅款是婦人將在加州的房產賣掉後所得到的，也是她一生的積蓄。然而，去年秋天她收到幾則消息通知，指出其4個帳戶當中有1個使用並不活躍，不過她當時沒有太在意。直到約翰斯頓某天打電話給銀行時，銀行告知她的帳戶已被關閉，且裡頭的存款皆被轉出。約翰斯頓指出，銀行人員當時向她解釋，這筆資金被列在無人認領的財產中，但她當時並不擔心，因猶他州有相關部門，在合法所有者去認領前，都會先幫忙保管無人認領財產。不過，當她透過猶他州的無人認領網站進行查詢時，發現上頭根本沒有相關紀錄，就算致電給猶他州的無人認領財產部門，也被告知這筆資金並沒有保存於金庫中，聽到這樣的消息，也讓她從本來的從容，開始焦慮起來。幸運的是，經過漫長的2個月等待，猶他州州財政部長戴姆·達姆申（David Damschen）表示，這筆資金雖然並沒有被保管在他們那，但在財政部的協助下，打電話請求銀行的幫忙，很快就找到錢的下落，其實這筆錢被暫存在銀行的一個帳戶中，由於來不及轉至無人認領財產部門，故網站上才沒有相關記錄，目前這筆錢已經回到了約翰斯頓的手中。另外，報導中透露，「關閉不活躍的帳戶」其實是當地的一條法律規定，制訂的目的是為了防止帳戶所有者因死亡或遺忘該帳戶，並非銀行所採取的行動。富國銀行也表示，當帳戶長達23個月沒有動靜，且無法與帳戶所有者聯繫到時，就會通知州財務相關部門進行處理。（編輯：陳雅雲）