爽點蛋餅加起司！他見老闆「霸氣1舉動」傻了：顛覆想像
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 17:45:35
台灣人的早餐各種各樣，其中「蛋餅」口味眾多，是許多人早餐的首選之一。對此，就有網友分享，日前到早餐店吃早餐，點了一份燻雞培根蛋餅加起司，結果餐點送上桌時，卻讓他直呼「刷新了我對蛋餅加起士的認知」，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，他在某間早餐店吃早餐時，點了燻雞培根蛋餅加起士，結果餐點上桌後卻讓他傻眼，因為起司通常都會夾在食物裡，但老闆竟直接將起司片放在蛋餅上，「顛覆我的想像，起士不是應該包在蛋餅裡面嗎，怎麼會放在上面，又不是焗烤，是我太嫩了嗎，還是毛長齊的蛋餅其實長這樣」。許多網友看完都笑翻，「真材實料不偷不減沒在給你遮遮掩掩」、「店家要證明他們給的是完整一片的起司，沒毛病」、「是怕你看不到，用打火機烤一下吧」、「用噴槍自己噴一下就好了」、「你的起司很瀟灑」、「原汁原味！下次加蛋直接拿一隻雞給你」、「新吃法啊，怕人家沒看到XD」。看到如此霸氣的起司蛋餅，讓不少人猜測應該是老闆忘記加，「感覺是煎完才想到就這樣補了」、「起鍋才發現起司沒加吧」、「煎檯累了吧哈哈哈」，另外，也有網友分享搞笑經驗，「我吃過玉米蛋餅把玉米放在外面的」、「我也真的買過薯餅蛋餅，給我薯餅一份蛋餅一份」、「我的起司蛋餅，就是原味蛋餅撒起司粉」。（編輯：許智超）