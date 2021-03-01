客戶幫介紹對象！媽「回1句」親斬桃花 她哭喊：尊重呢
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 18:47:55
許多父母都會擔心孩子到了適婚年齡，卻還沒有對象，不過，卻有網友抱怨，媽媽有一名客戶知道她還單身，就說要把兒子介紹給她，結果媽媽聽完卻果斷拒絕，還說出一句話，讓她聽完相當崩潰，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，單身的她常被媽媽念，「都幾歲還沒男友，再下去就是名副其實報廢品」，想不到有天，媽媽的客戶主動說要介紹兒子給她，還貼心的問「妳女兒有什麼條件限制嗎？」雙方要不要見面吃飯、認識一下。結果媽媽聽完立刻回絕客戶，還直接說「賣啦！不好啦！我女兒太兇了！我怕她把你兒子給打殘，然後把妳氣死，這樣對妳們會不好意思」，這讓原PO相當傻眼，忍不住說「要不要這麼快把我桃花給斬了一朵不剩，什麼叫做我太兇，會把人給打殘，尊重兩個字會不會寫！終於明白為什麼我沒桃花了」。許多網友看完也紛紛大笑，「有沒有這麼兇啊哈哈哈」、「這可能不是撿到槍那麼簡單，她可能把月老剪了」、「看到桃花就是手起刀落、手起刀落」、「笑死，還是媽媽瞭解女兒」、「媽媽的反應也太誠實了吧」、「如果這樣對方還嚇不走…真的可以試試看」。不過，也有人認為，做媽媽的都是這樣，應該是捨不得女兒嫁出去，所以才會這麼說話，「媽媽別裝了，就是捨不得妳」、「媽媽不想妳嫁出去吧」、「妳媽是在保護妳啦，那個兒子可能有問題」、「可能那些都入不了妳媽的眼，也配不上妳，才幫妳擋住吧」、「她捨不得妳嫁出去啦！太明顯」、「媽媽是桃花守門人吧」。（編輯：許智超）