遇上佛心房東？他細看「租房合約」懵了 內行竟狂喊賺翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 21:16:07
不少北漂族的學生以及上班族，不免都會遇到租屋的問題，而每個人都希望能夠找到CP值超高的房子，讓自己住得舒適。近日，就有網友分享，朋友的租屋契約出現了些許異狀，讓他相當傻眼，貼文一出，也意外釣出內行的網友直呼「這樣賺翻了」。
原PO在《爆廢1公社》貼出一張照片，並表示是朋友簽訂的租房合約書，合約看起來十分正常，但仔細一看卻發現，租賃期限當中，明確寫著「租期一年」，結果後方的起迄日竟是從民國109年2月14日開始，直到民國200年2月13日為止，讓他忍不住說「兒女繼續租嗎？」許多網友看到也笑虧，「一次簽91年」、「租到下代同堂」、「租好租滿，租到妳掛了還要租」、「一生的契約，一生的朋友」、「租到傳三代了吧」、「簽啊！房東到時候就來求你了」、「好可怕的合約，直接買下來分期好了」、「數學老師已氣到昏倒了」。另外，也有內行的網友透露，如果照這種租金與期限，再算上通貨膨脹等等因素，簽這麼久絕對賺翻，「記得簽完拿去法院公證，這個簽下去之後，就算以後周邊租金暴漲，房東也都不能漲租金了」、「到200年真的很便宜啊，可以續租，就像付管理費一樣」、「划算，91年不能漲租」、「賺到了,到200年租金都4500」。事實上，依據民法449條第一、二項規定，「租賃契約之期限，不得逾二十年，逾二十年者，縮短為二十年，前項期限，當事人得更新之」，所以這份合約可能要重打才行。（編輯：許智超）