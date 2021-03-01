客求外送到102房！櫃檯驚「沒這號」女抖爆 結局臉綠了
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 22:23:20｜2021-03-02 00:02:06
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，某次到一間飯店外送，客人要求送到「102號房」，沒想到櫃台卻回應「我們沒有102耶！」讓她當下一陣毛骨悚然，然而真相曝光後，反而讓原PO氣得白眼狂翻。
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示自己到一間飯店送餐時，就向櫃檯小姐示意「您好！我要送102房」，沒想到對方卻疑惑回應「我們沒有102耶！」隨後原PO立碼致電給客人解釋「櫃檯說他們飯店沒有102號房喔」，但客人仍再三強調「但是我們房間門口就是102啊」，電話另一頭的客人甚至還呼喊友人去查看，確認過後還是回應「是102啊」。面對詭異的情況，原PO還確認了飯店名稱也無誤，最後只好無奈拜託客人「呃......那你要不要下來拿呢？」但客人似乎不情願下樓，反而打電話給櫃檯了解情況。但尷尬的是，這通電話一打，櫃檯就告知客人「你們是702喔！」瞬間讓原PO白眼狂翻，「702、702、702，哈囉 ～～～～ 1跟7傻傻分不清楚嗎？」貼文一曝光，就引來不少網友傻眼留言，「這是茫到看不見或是沒戴眼鏡吧」、「....真的是，鬼遮眼的模式」、「嚇死，還以為有靈異事件」、「住幾樓都不知道，厲害」、「住幾樓都不知道，厲害」、「如果是半夜送，可能就毛毛的，隱藏的房間，鬼點餐」、「客：沒錯啊只是這1有點歪啊啊」、「哪家旅館一樓有房間啦」。甚至還有同行分享類似經驗，「跟我遇到一樣狀況，客人備註105，結果櫃台說沒有105，直接請我出去，然後一陣溝通之後是1005，覺得累」；甚至有人建議「下次可以再問問客人是在飯店幾樓，通常第一個數字是『樓層』」。（編輯：陳雅雲）