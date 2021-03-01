搭電扶梯拒絕靠右！女「下秒舉動」媽氣炸：不會走樓梯嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 22:59:58
台北捷運早在數年前就取消搭電扶梯要靠右邊站的公告，但還是有許多人維持「靠右站」的舊習慣。近日，就有女網友牽著小孩，兩人分別站在電扶梯左右兩側，卻被後方趕時間女子要求靠右，最後甚至直接穿過母子倆中間，讓她相當氣憤，貼文一出也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，她今天帶小孩出門搭捷運，分別站在手扶梯的兩側，這時後方一位小姐突然說「小姐你可以靠右嗎？」原PO立刻回「不是取消靠右很久了」，對方接著強調自己趕時間，原PO聽完也忍不住說「妳趕時間可以走樓梯」。沒想到的是，女子一個不爽，竟直接從她和小孩中間硬擠穿越，如此危險的行為，讓原PO氣憤的說，「趕時間就提早出門，趕時間就走樓梯，趕時間就搭計程車，靠右站已經取消好多年了，這是抱怨文！」許多網友看完也紛紛回應，「這是感覺問題」、「我也覺得是口氣問題，讓一下真的沒什麼」、「請人借過，是這種態度？我最愛站中間了」、「有些人改不掉的啦，就跟博愛座一樣」、「趕時間歸趕時間，說個借過一下，很難嗎」、「憑什麼一定要讓？難道手扶梯是拿來行走或奔跑的嗎？害人受傷了怎麼辦」。而針對電扶梯的站位問題，台北捷運公司在2017年就曾回應，表示積極以「緊握扶手、站穩踏階」口號宣導，電扶梯兩側均能站立，呼籲民眾發揮捷運禮讓文化、互相尊重。（編輯：許智超）