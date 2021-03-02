NOW早報／接訂單又是一堆水！外送員狂罵　一開門淚崩了

接訂單又是一堆水！外送員騎車狂罵 一開門淚崩：我好棒

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外送平台現在越來越多元化，不只有熱騰騰的美食能夠點，就連生鮮雜貨以及日常用品都能有專人送到府，相當方便。近日，就有外送員在「UberEats全台討論區」指出，「前幾天接到超市的訂單，又是瓶裝水！又是生活用品食品等等，爬了三樓其實很重，但那天送過去後，開門的是一位看似中風不良於行又獨居的中老年，雖然裝載過程心裡很OOXX，但送完後，覺得自己做了一件好事，心中覺得這份工作還是有充實的一面」。

貼文一出，網友紛紛回應「就是要多一點這種文章，這樣，才會有正面的風氣」、「兒女都去上班，獨留長輩在家，送餐都很有成就感」、「真的有洋蔥啊」、「這樣的確是做好事，你成為好人好事代表了」、「應該是家人幫忙訂的！辛苦了，好棒」。

▲外送員分享自己送到一戶獨居老人的家中，原本還邊騎車邊罵，但看到後瞬間釋懷了。（示意圖／翻攝自 UberEats 官網）

今日天氣／中部以北東半部有短暫雨 北台氣溫驟降轉濕涼

今（2）日清晨起即可感受到鋒面通過及東北季風增強的天氣變化，北部及東北部天氣將明顯轉涼，外出請攜帶雨具並適時增添衣物；由於水氣明顯增多，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲；氣溫變化方面，北台灣高溫較昨日下降幅度約8至10度最為明顯，且整天濕涼，其他地區也有3至5度，各地低溫約下降2至4度；預測今日北部、東北部及東部高溫約20至22度，其他地區約23至26度，屏東高溫仍可達29度；預估北部及東北部低溫約15至16度，其他地區約17至19度。

台股重摔失守萬六免緊張？專家：撥雲見日有獲利成長保駕

市場擔憂十年期美債殖利率突破1.6%，美股跌500點後，台北股市上周五（26日）也重摔近500點，跌幅3%，收在15953點，萬六大關失守，成交金額新台幣4321億元，外資賣超944億元，創史上最大。專家認為，等股價拉回整理，總會撥雲見日，尤其半導體戰略意義不斷被強調，晶片缺料仍是市場關心議題，再加上今年第一季估企業獲利大增，有獲利成長保駕，投資人不用過度驚慌。

▲台北股市上周五（26日）也重摔近500點，跌幅3%，收在15953點，萬六大關失守，成交金額新台幣4321億元，外資賣超944億元，創史上最大。（圖／NOWnews資料照片）

入選泰媒年度傑出女性 蔡英文歸功「團結的台灣人」

泰國《曼谷郵報》昨（1）日的頭版刊登了年度傑出女性的相關報導。總統蔡英文因領導台灣抗疫成果斐然入選年度傑出女性，與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並列。我國駐泰國代表李應元在臉書發文分享該報導，強調台灣的美好在世界各個角落都會被看見，民眾可以一起分享這份喜悅、幸福與光榮。蔡英文也透過總統府發言人張惇涵將她之所以能獲選的原因歸功於台灣人的團結。

▲《曼谷郵報》頭版報導年度傑出女性，總統蔡英文因領導台灣抗疫成就入選入選年度傑出女性，與紐西蘭總理阿爾登、緬甸民選政府實質領袖翁山蘇姬並列。（圖／翻攝自駐泰代表李應元臉書）

天燈妹「浴袍鬆開」秀白嫩肌膚 粉絲驚呼：深藏不露

網美樂樂是台越混血，深邃的五官搭配小巧的臉蛋使人著迷，她因為3年前在放天燈時，寫下大膽的徵男友許願文而爆紅，因此被網友封為「天燈妹」。近來樂樂穿上一套浴袍在飯店打卡，大方展現胸前的傲人上圍，馬上掀起粉絲暴動。

▲天燈妹曬浴袍照秀好身材。（圖／天燈妹IG）

蛤蜊煮熟驚見「詭異小白點」！她臉綠求助 內行人解答了

不少人喜愛吃海鮮料理，像是平常較常見的魚、蝦和蛤蜊等，都是許多老饕們的最愛，不過你看過蛤蜊肉煮熟時，表面像是長菜花一樣嗎？就有一名女網友在臉書社團《爆系知識家》分享了一張詭異照片，好奇詢問「請問蛤蜊肉上的白色點點是什麼？」而從照片上可見，兩顆煮熟的白色蛤蜊肉上，竟出現大小不一的白色顆粒，讓人看了渾身不對勁，擔心是否為蛤蜊不新鮮？

問題一出，釣出內行網友解答，表示「這個白色顆粒是碳酸鈣形成的，並非所謂的珍珠或其他生物體，有可能是在蛤蜊長大的過程中，有小石頭或沙粒跑進去，被蛤蜊分泌的碳酸鈣包住，形成的白色硬物；也由於蛤蜊沒有所謂的珍珠層，所以無法將小顆粒變成珍珠，但這種顆粒若是誤食了，對人體並沒有太大的影響，但仍不建議食用」。（編輯：許苡晴）