最想要鹹酥雞新增啥醬料？老饕「一面倒」：乾乾的才好吃

鹹酥雞香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，成為許多人的宵夜首選。而鹹酥雞常見的口味有胡椒、梅子與辣味，近日有網友就好奇提問「大家會想要鹽酥雞新增什麼醬料嗎？」結果許多老饕答案幾乎「一面倒」，直呼「鹽酥雞就是要乾乾的吃才好吃！」

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原PO在PTT女孩板表示，鹽酥雞沾上麥當勞的糖醋醬應該別有風味，或者是是拉差香甜辣椒醬、日式風味的照燒醬等，他並好奇詢問「大家會想要鹽酥雞新增什麼醬料嗎？」

▲有網友在PTT提問「大家會想要鹽酥雞新增什麼醬料嗎？」結果許多老饕答案幾乎一面倒，直呼「鹽酥雞就是要乾乾的吃才好吃！」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友都認為，加「椒鹽」最好吃，因為沾醬會導致鹹酥雞變得濕濕軟軟，失去酥脆口感。「鹽酥雞就是要乾乾的吃才好吃，像加個檸檬椒鹽或芥末椒鹽才好吃，沾醬就濕濕軟軟就不好吃了」、「不喜翻沾醬的，濕濕的不好吃」、「胡椒鹽、切片生蒜頭、洋蔥、九層塔、辣椒粉才對胃，其他什麼醬都不搭，結案。」「椒鹽唯一解」、「加了醬鹽酥雞還會酥嗎？」

另也有人直指「九層塔換成韓式泡菜 應該很爽口」、「芥末，但我希望是綠芥末」、「日式美乃滋」、「泰式酸甜醬」、「酪梨醬跟莎莎醬」、「章魚燒的每一個口味都可以」、「孜然真的棒！」「自己會想試試番茄醬或辣醬」。（編輯：許苡晴）