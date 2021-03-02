面試後秒錄取！她嗨「我好棒」　內行抖真相：別高興太早

這一年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國內外經濟不比從前，許多產業早已承受不住虧損，紛紛宣布倒閉，也讓求職者們苦嘆「工作難找」，因此能在此期間收到面試邀約，多數人都會更加珍惜機會並認真準備，對此，就有一名女網友表示自己近日面試後竟然「秒錄取」，貼文一出，內行也抖出真相。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己近日面試了很多間公司，有些大公司總是愛面子，說一個禮拜內通知面試有無錄取，而基本上大公司的錄取率有8成以上，「但是有一家公司挺特別的，一面試主管先讓我自我介紹，她覺得我不錯，馬上告訴我工作內容和福利制度」。

原PO接著說道，雖然福利制度很陽春，只有「勞健保」和「年終獎金」而已，「但主管又告知試用期一個月，等簽約會詳細告知福利制度！看我沒什麼意見開了一個合理的薪資後（試用期3萬），馬上請人事告訴我上班前要準備的資料要我報到」，這也讓原PO不敢置信，認為這樣的工作，竟然「一面試就馬上錄取」。

▲一名女網友日前面試後，就立刻被錄取了，不過也有內行網友抖出真相。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

貼文一出，有網友認為，「不要想太多呀，去了不喜歡就換」、「上ㄧ星期看看，就知道這公司是真假」、「我也有遇過當場錄取的，當天馬上問我下禮拜可不可以馬上上班，不過是個好缺欸，員工人數不多30人而已。我覺得原PO不用擔心，去看看才知道」、「或許有可能覺得你很不錯，也可能有案子在趕工、缺人力，怕你跑掉，所以當下就確認。這些我自己親身經驗過，而且都是很不錯的公司，最重要的還是多問多查，加上自己冷靜的判斷」。

不過也有內行網友抖出真相，「不要高興的太早，這種馬上錄取的通常都屎缺」、「屎缺+1，我之前面試一家公司，面試完叫我隔天上班，結果去上班後才知道面試我的主管下週離職」、「立刻上班的八成都是屎缺啦」、「我也有當天錄取的，因為沒有經驗就去看看，待兩個禮拜覺得內部制度糟就趕快跑囉」、「我也是面試隔一天就要我上班，進去才發現是屎缺，很多事跟當初面試講的完全不一樣… 撐到現在快四個月了，但下個月準備提離職了」。（編輯：郭佩蓉）