為何「勞健保」算公司福利？知情人點2真相：真的不好看

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「享有勞健保為什麼算公司福利」的文章表示，「每次看到有工作徵人，公司福利那欄寫著，享勞健保，就會覺得為什麼有勞健保算公司福利，可是這不是政府規定企業主本來就要做的嗎？」這也讓原PO表示疑惑「為什麼會是用福利來形容，所謂的福利，不是法規之外，公司額外給予員工的事項才稱為福利嗎？不然你公司敢不給員工勞健保嗎」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「就算寫享有勞健保，有的公司還不會保足夠」、「有些老闆會叫你去工會加保，所以算是福利也沒錯」、「有，你不知道而已，有的公司還敢給低於基本時薪」、「可以藉此過篩雷公司」、「南部很多傳產就是這樣」，甚至更有知情人點出「5人以下的公司」和「福利欄空白不好看」是為寫上去的背後真相，「空白不好看」、「未滿5人公司沒勞健保啊...」、「福利欄不寫勞健保就空白了」、「空白不好看...還會寫完整升遷管道，鼓勵在職進修」。事實上，根據《勞工保險條例》規定，年滿15歲以上、65歲以下的勞工，並受雇於5人以上的事業單位，雇主應成立「投保單位」幫每位員工投保勞保。而若是5人以下的公司，雇主也仍需透過職業工會，幫員工投保勞保。至於健保部分，無論是否為低於5人的小公司，雇主都必須成立「投保單位」；至於健保費的分擔比例，則是雇主負擔60%保費、政府負擔10%保費、勞工自己負擔30%保費。（編輯：王柏文）