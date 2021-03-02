外送員掏「稀有版硬幣」遭打槍！內行看傻：年輕人不識貨

你有看過這樣的硬幣嗎？硬幣是生活中最常見的物品之一，然而台幣不論10元、50元面額的硬幣都被不少人認為是「偽幣」最多的種類，在收到零錢發現長的不太相同時，總會再三留意。近日就有名外送員到加油站付款時掏出了數枚銅板，沒想到卻被加油站員工以「沒看過」為由拒收，照片曝光後卻有內行網友發現該枚硬幣的真正價值，直喊要用高倍價格收購。

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這名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享經歷，他貼出該枚硬幣照片解釋這是他收外送費用拿到的10塊，但因為到加油站時自己和加油站工讀生無法辨識這是否為偽幣，只好換了個銅板付錢。

▲（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

這枚硬幣上頭並非大家所熟識的國父孫中山肖像，而是變成了1元、5元、10元和50元硬幣堆疊的模樣，仔細一看還能發現硬幣上標示著中華民國88年發行，而圖案中甚至還有伍角的圖示，不少網友也紛紛透過硬幣圖面猜測這是紀念幣「這個我8年前做加油站時收過，我還收藏起來欸」、「錢中錢，是紀念幣」、「這是真的可以用，這種的沒有假幣！只有人頭那種假幣才多」、「可能這個紀念幣推出的時候很多年輕人還沒出生吧」。

此外，更有內行網友表示願意以更高的價格收購「紀念幣也是有價幣值，所以是可以用的，通常都會有收藏家願意收藏」、「這個一顆可以換30元 很稀少」、「這外面一個賣400」、「紀念幣，一顆行情30～50，交易單位是五十顆一捆」、「品相不太好 但是留著比一般的十元有價值」。

事實上，這枚硬幣是民國八十八年，為了紀念新台幣發行五十周年所設計的紀念幣，除了正面有著當時發行的各類硬幣重疊圖案外，背面則鑄上「新臺幣發行五十週年紀念」並標註面額「10」及「拾圓」，根據

央行官網

顯示，鑄造數量有3000萬枚，其中26萬枚與銀幣組裝成套幣，民眾若收到這款紀念幣是可以安心使用的。（編輯：楊智傑）