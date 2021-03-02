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一戶一鳳梨　藍營新北議會黨團認購700箱捐愛心大平台

記者陳志仁／新北報導

2021-03-02 11:47:48

新北市議會國民黨團挺鳳梨
▲新北市議會國民黨團今（2）日舉行「一戶一鳳梨、大家救台灣」的記者會，率先認購國產的鳳梨。（圖／記者陳志仁攝，2021.03.02）
中國大陸2月26日宣布自3月起，禁止進口台灣的鳳梨，引發各界的的軒然大波；新北市議會國民黨團今（2）日舉行「一戶一鳳梨、大家救台灣」的記者會，率先認購國產的鳳梨，捐贈新北市政府愛心大平台及各區公所中低收入戶、弱勢團體。
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▲新北市議會國民黨團認購至少700箱國產鳳梨，捐贈新北市政府的愛心大平台及各區公所中低收入戶和弱勢團體，並由新北市社會局長張錦麗（右三）代表受贈。（圖／記者陳志仁攝，2021.03.02）
▲新北市議會國民黨團認購至少700箱國產鳳梨，捐贈新北市政府的愛心大平台及各區公所中低收入戶和弱勢團體，並由新北市社會局長張錦麗（右三）代表受贈。（圖／記者陳志仁攝，2021.03.02）
 
國民黨團書記長周勝考表示，對於中國大陸突然宣布拒絕購買台灣的鳳梨感到遺憾，因為讓果農種植的鳳梨無處銷售，可能會造成血本無歸；雖然兩岸的關係緊張，但是鳳梨銷售是經濟問題無關政治，大陸拒買鳳梨受傷的是台灣果農，後遺症是鳳梨滯銷、價格崩盤。
周勝考強調，為力挺新北市長侯友宜台灣的鳳梨產區到新北市果菜公司拍賣，新北市議會議長蔣根煌、副議長陳鴻源也籲請各選區議員推動捐鳳梨給區公所分配弱勢家庭，共同關懷農民的生計；目前國民黨團及黨籍的議員，目前已經認購至少700箱的國產鳳梨。
周勝考指出，國民黨團為了表達保護果農、防止賤價傷農，及維持市場鳳梨的價格穩定，希望率先響應多買台灣鳳梨，最好全體國人都買鳳梨，一戶買一顆鳳梨不嫌少，一起救台灣農業；也呼籲社會企業響應認購鳳梨的活動，幫助果農及台灣農業。
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