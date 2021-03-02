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火鍋湯底帶回家口感總不對？店長揭5正確打包法：保證香

編輯中心/綜合報導

2021-03-02 12:31:32

火鍋
▲火鍋湯底帶回家口感總不對？店長揭5正確打包法。（示意圖／翻攝Pixabay）
冷冷的冬天，吃火鍋是一大享受，而有不少火鍋店平價又美味，受到不少民眾喜愛，而近日在中國大陸就有位常吃火鍋的民眾表示疑惑「明明在店裡吃火鍋的時候很好吃，打包回家口感卻不對了」，對此就有火鍋店的店長揭露了5種正確的火鍋打包方式，直言「保證香」，引起熱議。
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▲冷冷的冬天，吃火鍋是一大享受，而有不少火鍋店平價又美味，受到不少民眾喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲冷冷的冬天，吃火鍋是一大享受，而有不少火鍋店平價又美味，受到不少民眾喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
根據陸媒《上游新聞》的報導中指出，在重慶市有位31歲的楊先生吃了前一晚在火鍋店打包的火鍋之後，發現特別辣，這讓他直言「明明在店裡吃火鍋的時候很好吃，可打包回家吃時卻又辣又鹹，把我的胃都辣痛了」，最後楊先生也把打包的火鍋倒掉。而根據當地媒體採訪火鍋店店長後，點出了5種正確的火鍋打包法，直言「民眾在火鍋店吃時，鍋底是沸騰的，在用筷子夾起來的那一瞬間，所有的油就不會沾在菜上面，而把火鍋打包在家吃時，處於菜和鍋底處於靜止的狀態，夾起來油就沾在菜上面，加上泡了十幾個小時，就會更加辣鹹」。
因此正確的打包方式為以下五種，首先是「盡可能將生的菜打包」，火鍋店長甄女士指出「火鍋菜在鍋子裡的時間太長，菜的脂肪和蛋白質還有，但維生素基本上已經沒有，礦物質只有少量，亞硝酸鹽還會增高。因此，吃火鍋剩下的菜盡量生的打包，然後再打包一點鍋底，或者自己在家調制鍋底煮來吃」，再來是「煮熟打包只煮七分熟」，甄女士繼續表示，「如果一定要把菜煮了打包，應煮至七八分熟，不要煮成全熟，因為煮成全熟後拿回家熱就熱爛了，特別是豆腐、麵、粉等食材還會不斷將油吸進去，就像海綿一樣，吃的時候會特別辣。而煮成七八分熟後，回家可以加入清水再煮幾分鐘」。
第三為「菜和鍋底應分開打包」，甄女士更指出「如果將菜和鍋底都放在一個容器裡打包，菜在鍋底裡浸泡幾小時甚至十幾個小時後就會特別辣，也會增加鹹味」，第四點「打包鍋底不要只勺油」，「打包鍋底只勺上面的油會很辣，可將下面的湯和油都勺一部分，這樣既保證香味，又避免只有辣味」，最後則是「火鍋湯底回家煮時要加點水」，甄女士說「在家吃時鍋底處於靜止狀態，夾菜時容易黏油，因此就要根據自己的口味加水降低辣度。另外可以加少量的糖，根據自己口味加鹽、雞精、味精等來調配」。（編輯：王柏文）
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